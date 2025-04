Elezioni Rsu pubblico impiego in provincia: Pistocco (Cisl) "Risultati straordinari, siamo il sindacato scelto dalla maggioranza dei dipendenti"

Il 14, 15 e 16 aprile scorsi si sono svolte le elezioni RSU in tutte le scuole della provincia, nei vari comparti del Pubblico Impiego, dall’Asl 1 all’Agenzia delle Entrate, agli Enti Pubblici e a tutto il Parastato: “Le elezioni RSU in provincia di Imperia - interviene – la Responsabile CISL imperia Antonietta Pistocco - hanno dimostrato ancora una volta che quando le persone hanno fiducia in chi li rappresenta e sentono vicine le istanze portate avanti dalle organizzazioni sindacali si mobilitano, andando a votare. Il principio della democrazia viene riaffermato così con potenza e semplicità. Bisogna essere vicini alle persone, agire con coerenza, responsabilità e impegno, 'metterci la faccia'. Voglio ringraziare tutti coloro che si sono adoperati nei luoghi di lavoro per la buona riuscita della tornata elettorale, dai componenti delle Commissioni Elettorali, ai candidati, ai firmatari delle liste, agli scrutatori, agli elettori, tantissime persone che hanno reso possibile questo importante appuntamento che delinea le Rappresentanze Sindacali Unitarie dei prossimi anni in settori e comparti così essenziali per la vita del cittadino. Desidero esprimere un ringraziamento caloroso e riconoscente ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno scelto le liste FP CISL e FSUR CISL (Scuola-Formazione-Ricerca) premiando in modo significativo la nostra azione sindacale, che ci vede in tutti i comparti e a tutti i livelli attenti, motivati, portatori di proposte, competenti, capaci di dialogo, concreti e pragmatici nel chiudere le trattative in modo da ottenere benefici economici, incentivi e riconoscimenti per il personale. La nostra strada maestra è da sempre la contrattazione, il dialogo sociale e la partecipazione ai processi produttivi, mai la demagogia. I risultati ottenuti nel pubblico impiego - funzioni centrali e locali e comparto sanità - in provincia di Imperia sono straordinari: siamo il sindacato scelto dalla stragrande maggioranza dei dipendenti e in alcuni casi (come al Tribunale di Imperia e all’INPS) l’unico sindacato confederale votato".

"In Asl 1 - prosegue - abbiamo ottenuto 703 voti che rappresentano il 40,24 %, all’Agenzia delle Entrate 80 voti pari al 54,79%, in Provincia 49 voti pari al 44,55%, al Tribunale di Imperia 46 voti pari al 62,16 %, all’INPS 31 voti pari al 72,09 %, alla Ragioneria Territoriale dello Stato voti 9 pari al 24,32, per non parlare di ACI Ponente Ligure (100%), dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (61,54%), della Questura (60,00%), della Prefettura (40,63%), dell’Ufficio Scolastico – Ambiti di Imperia e Savona (67,50%), della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado Liguria (63,64%)… Anche negli Enti Locali siamo andati fortissimo, basti pensare ad esempio al Comune di Sanremo con 103 voti pari al 38,43%, al Comune di Imperia con voti 54 pari al 22,59%, al Comune di Ventimiglia con 25 voti pari al 21,93%, al Comune di Vallecrosia con 9 voti pari al 26,47% e con tanti piccoli Comuni dove abbiamo avuto percentuali altissime raggiungendo anche il 100%, come a Borgomaro, Castellaro, Chiusanico, Mendatica. Nel comparto Scuola-Università e Ricerca abbiamo sostanzialmente tenuto le nostre posizioni, ottenendo la RSU presso l’I.C. “Cavour” di Ventimiglia, l’I.C. “Andrea Doria” di Vallecrosia, il Polo Tecnologico di Imperia, l’I.C. Littardi di Imperia, l’I.C. Sanremo Ponente, il Liceo Vieusseux Imperia. I risultati ottenuti ci spronano a far sempre di più e meglio: siamo al lavoro per formare in modo adeguato tutte le nostre RSU, in modo che sappiano divenire punto di riferimento per colleghi/e e siano in grado di affrontare con competenza le delicate fasi della contrattazione aziendale".

"Su tutti i temi caldi della nostra provincia - termina Pistocco - dalla mancanza di personale nei vari comparti della Pubblica Amministrazione – Sanità-Inps-Inail-ITL-Ministeri-Enti Locali-, alla riorganizzazione sanitaria e socio-sanitaria, alla Salute e Sicurezza sul Lavoro, alla formazione, al precariato, alla dispersione scolastica, alle infrastrutture materiali e immateriali, alla mobilità, alle politiche abitative, alla digitalizzazione e all’informatizzazione, al disagio giovanile, alla mancanza di strutture diurne per i più fragili, al welfare…, la CISL sarà presente per portare la voce di chi opera ogni giorno per il benessere della comunità. Le Amministrazioni forniscono servizi fondamentali per la vita quotidiana di ciascuno di noi, dall’assistenza sanitaria, alla previdenza, alla scuola, all’amministrazione della giustizia, alla fiscalità, alle pratiche catastali, automobilistiche, ecc… e devono essere messe in grado di funzionare al meglio; in un mondo che cambia ad un ritmo vertiginoso occorrono risorse economiche ed umane per adeguare gli apparati, gli organici, per preparare operatori, tecnici e dirigenti all’utilizzo di nuove tecnologie, di strumenti moderni e rispondere così alle sfide del futuro, valorizzando il personale e avvicinando sempre più lo Stato al cittadino. Come CISL Imperia continueremo ad impegnarci ogni giorno con consapevolezza ed entusiasmo al fianco di lavoratori e lavoratrici. Grazie ancora di cuore per la fiducia e la stima".