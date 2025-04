Sanremo: un menù a base di fiori eduli per festeggiare i cento anni del Crea di Sanremo (Foto)

Per celebrare il centenario del CREA (Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo) di Sanremo, ieri sera si è svolto un evento straordinario presso la storica Villa Ormond. Una cena di gala dedicata ai fiori eduli, che, lungi dall’essere semplici elementi decorativi, si sono rivelati veri e propri protagonisti, in grado di esaltare sapori e aromi.

L'evento, organizzato dal CREA di Sanremo in collaborazione con il gruppo Morenews, Villa Ormond Events e i Ristoranti della Tavolozza, ha offerto così ai partecipanti l'opportunità di scoprire i segreti della cucina floreale. All’evento ha partecipato il Sottosegretario del Masaf, senatore Patrizio Giacomo La Pietra, accompagnato da tutto il team dirigenziale del CREA.

La serata è iniziata in modo originale con un aperitivo floreale, allestito sulla suggestiva terrazza della Villa, dove gli ospiti sono stati accolti da un trionfo di sapori. Tra le prelibatezze servite, si sono potuti gustare bocconcini di Pan brioche farciti con salmone, impreziositi dalle delicate note aromatiche della Bocca di Leone. A rendere l’aperitivo ancora più intrigante, una sfera di formaggi al Nasturzio, che ha sorpreso i commensali con il suo abbinamento audace, e arancini ai fiori di Rosmarino e Tulbaghia, punteggiati da petali di Calendula, che hanno regalato un assaggio originale e stimolante.

Come antipasto è stata servita un'insalata di seppie cotte a bassa temperatura, delicatamente abbinata all’avocado e ai vivaci fiori di Begonia, portando leggerezza e freschezza al palato.

Il primo piatto ha visto come protagonista una crespella gratinata, con cuore di robiola e zucca, arricchita da un pesto di Nasturzio e pinoli tostati. Questo piatto, cremoso e aromatico, si è abbinato alla nota piacevolmente piccante del fiore.

Come secondo piatto un trancio di ricciola, impreziosito da verdure aromatizzate con Nemesia, che hanno conferito un tocco di raffinatezza al piatto.

Infine, per concludere in dolcezza, è stato servito un dessert spettacolare: una sfera di mandorle all'essenza di Rosa, accompagnata da un fresco coulis di lampone e petali di Rosa. Un finale elegante che ha magistralmente celebrato l’unione di dolcezza e profumo, lasciando un ricordo piacevole nei palati dei partecipanti alla cena.

I fiori della cena sono stati forniti dalle azienda Fiori di Castel d'appio di Ventimiglia e Tastee.it di Albenga. Il servizio di sala perfetto e professionale svolto dall'azienda Eventi e Momenti di Matteo Calabrese.

Una serata che è stata un’occasione unica non solo per onorare un'importante anniversario, ma anche per ricordare l’impegno del Crea di Sanremo a promuovere l’utilizzo dei fiori eduli in cucina.

Tra le piacevoli sorprese da segnalare anche l’omaggio a tutte le donne presenti dell’esclusivo foulard in seta sostenibile realizzato dalla Maison Daphne Sanremo, ambasciatrice dell’eleganza ligure e dell’artigianato italiano. Il foulard, decorato con fiori eduli, vuole simboleggiare il legame tra natura, ricerca e sostenibilità.

Il programma dei festeggiamenti per i 100 anni del Crea prosegue fino al 30 aprile, riunendo esponenti delle istituzioni, della ricerca scientifica, della filiera produttiva e dell’artigianato, ripercorrendo un secolo di storia e affrontando le nuove sfide per il futuro del settore.