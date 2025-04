Ventimiglia: iniziati i lavori di messa in sicurezza di via Anacleto Huges in frazione Latte

A seguito delle forti piogge delle scorse settimane, via Anacleto Huges (frazione Latte) è stata interessata da un movimento franoso che ne ha compromesso parzialmente la percorribilità e ingenerato una situazione di potenziale pericolo.

Al fine di consentire il ripristino dell’incolumità pubblica in una zona particolarmente sensibile del nostro territorio, sono stati avviati oggi i lavori di messa in sicurezza della scarpata interessata. L’intervento prevede il posizionamento di reti di contenimento e bullonatura di consolidamento lungo il versante e abbattimento degli alberi pericolanti, al fine di prevenire fenomeni di dissesto o caduta massi. I lavori verranno realizzati da personale specializzato mediante tecniche in quota con utilizzo di funi, nel rispetto delle normative sulla sicurezza e con particolare attenzione all’ambiente circostante.

L’importo complessivo dell’opera ammonta a 44.000 euro, stanziati dall’Amministrazione comunale per rispondere in modo tempestivo ed efficace a una situazione che richiedeva interventi urgenti e mirati, attingendo dall’apposito capitolo degli interventi sul territorio frazionale.

“Si tratta di un intervento importante per la sicurezza del territorio e dei cittadini – dichiarano gli Assessori ai Lavori Pubblici, Agosta, e alle Frazioni, Calimera. Continueremo a lavorare sinergicamente e ad investire nella manutenzione del nostro territorio che, in questo periodo caratterizzato da forti piogge, ha mostrato tutta la sua fragilità”.