L’Orchestra Sinfonica di Sanremo al Teatro dell’Opera del Casinò per un viaggio tra le atmosfere americane di Copland e l'eleganza viennese di Schubert

L'Orchestra Sinfonica di Sanremo si prepara ad un nuovo appuntamento dedicato alla grande musica dopo il successo della scorsa settimana quando il Teatro dell’Opera del Casinò ha sfiorato nuovamente il sold-out per l’esibizione con l’orchestra di Artemiy Sokolovskiy e Evgeny Konnov , vincitori dell’edizione 2023 di RPM Sanremo – Russian Piano Music International Competition.

Il Presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo avv. Filippo Biolé commenta: “Siamo estremamente soddisfatti della straordinaria risposta del pubblico: i numeri crescono di settimana in settimana. I nostri concerti stanno richiamando non solo chi vive a Sanremo, ma anche spettatori dalle città e dai paesi vicini, residenti stranieri, turisti e, con grande piacere, un numero sempre maggiore di giovani. Questo successo è il risultato del lavoro attento e appassionato svolto negli ultimi quattro anni, che ha coinvolto ogni area della Fondazione. Al centro c'è l'eccellente lavoro artistico del direttore M° Giancarlo De Lorenzo e della nostra orchestra, affiancato da una gestione organizzativa e pianificazione sempre più efficienti, da una comunicazione efficace e sempre più capillare e dallo sviluppo di progetti che permettono di creare sinergie con altre realtà culturali. Non da ultimo abbiamo avviato nuove collaborazioni con gli istituti scolastici, costruendo così una rete che guarda al futuro con entusiasmo.”

Il prossimo concerto - mercoledì 30 aprile alle h 18:00 al Teatro dell’Opera del Casinò - porta nel titolo una citazione di Aaron Copland, compositore statunitense: "Poiché viviamo qui e lavoriamo qui, comporremo musica americana”.

Il concerto - diretto dal M° Andrea Fornaciari - si aprirà con la prima assoluta di "The golden age of Nature" scritta da Marco Rosetti. Il compositore, orchestratore e score editor che lavora tra Italia e Stati Uniti, è uno dei nove autori che hanno lavorato al progetto sinfonico contemporaneo “La forza della Natura”, dedicato a Libereso Guglielmi, nell’anno del centenario della sua nascita.

“Il brano che ho composto richiama una scrittura cinematografica relativa alla golden age delle colonne sonore” - spiega Rosetti - “Questo pone l'uomo come spettatore di una narrazione attiva che è la natura. L’uomo vive e misura la natura in funzione di se stesso, dandosi un’importanza troppo maggiore di quella che realmente ha, soprattutto se valutata su scala universale. Ha certamente un forte impatto sull’ambiente che lo circonda ma, citando George Carlin, è sufficiente che il pianeta si dia una piccola scrollata di spalle e tutto verrebbe azzerato. Cerchiamo quindi di porci all’interno della natura con molto più rispetto, perché siamo ospiti in rapido transito”.

La serata proseguirà con due grandi compositori di epoche e mondi diversi: Aaron Copland e Franz Schubert.

L’orchestra eseguirà la suggestiva Quiet City, suite tratta dalle musiche di scena composte da Copland nel 1939. Atmosfere intime e sospese, caratterizzate da sonorità delicate e malinconiche, accompagneranno il pubblico in un viaggio nella New York notturna degli anni ’30.

A seguire, l'orchestra proporrà Music for Movies, una suite che raccoglie brani tratti dalle colonne sonore di tre celebri film americani: The City, Of Mice and Men (Uomini e Topi) e Our Town. Qui Copland racconta in musica l'anima semplice, poetica e profonda dell’America rurale, con uno stile immediato e toccante che lo ha reso uno dei compositori più amati del Novecento.

Nella seconda parte del concerto, spazio al genio di Franz Schubert con l’esecuzione della “Sinfonia n. 6 in do maggiore”, conosciuta anche come “Die Kleine” ("La Piccola") per distinguerla dalla successiva e più imponente Sinfonia n. 9. Composta dal giovane Schubert all'inizio del XIX secolo, questa sinfonia racchiude tutto il fascino della musica viennese: vivacità, grazia e un tocco di lieve malinconia.

Per chi desiderasse approfondire il programma, dalle 17:30 sarà possibile partecipare a "Invito all’ascolto", un incontro a cura del professor Antonio Secondo, pensato per offrire al pubblico strumenti per un’esperienza di ascolto più consapevole e completa.

I biglietti sono disponibili online su www.sinfonicasanremo.it, presso la cassa del teatro (aperta un’ora prima dell’inizio) e alla biglietteria dell’Infopoint (davanti al Cinema Centrale di Sanremo, aperta ogni martedì dalle 10:00 alle 12:30).

● Biglietto unico: 15 euro

● Over 65: 10 euro

● Giovani sotto i 25 anni: ingresso gratuito