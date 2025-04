Successo per la Festa di Primavera del Principato di Seborga e i suoi concorsi artistici (foto)

Si è conclusa con grande entusiasmo la Festa di Primavera del Principato di Seborga, che ieri domenica 27 aprile, nonostante il tempo un po’ nuvoloso, ha animato il borgo con un programma ricco di eventi, colori e creatività.

La giornata ha visto grande partecipazione al mercatino di artigianato locale e ai laboratori per bambini, incluso anche un gonfiabile. A mezzogiorno il tradizionale sparo del cannone ha salutato tutti i presenti. Nel pomeriggio le tante performance delle giovani ragazze della scuola di danza “DAP Ballet” di Cristina Valente hanno incantato il pubblico presente.

Alle 17:00, sul palco di Piazza Martiri Patrioti, la Principessa Nina, insieme ai Consiglieri della Corona, ha ufficialmente presentato il nuovo francobollo commemorativo del Principato di Seborga, che celebra l’iniziativa “Porte Dipinte”, svoltasi in questi ultimi due anni e fortemente voluta da S.A.S. la Principessa Nina. Il foglietto, stampato in Germania da Yourstamps, è composto da un solo francobollo del valore di mezzo luigino; la tiratura iniziale è di 150 foglietti. Il francobollo commemorativo, che si affianca alle precedenti emissioni del 2022, è stato subito reso disponibile per l’acquisto sull’e-shop ufficiale del Principato di Seborga all’indirizzo https://shop.principatodiseborga.com.

Sempre sul tema delle Porte Dipinte si è quindi svolta la vera e propria premiazione dell’iniziativa artistica, che ha valorizzato ad oggi ben 44 porte e sportelli del borgo grazie al talento di 23 artisti.

Il concorso ha visto trionfare:

1° classificato: Elisabetta Brandi (porta n. 20)

2° classificato: Jacopo Albano (porta n. 40)

3° classificato: Nicoletta Nava (porta n. 41)

Tutti i partecipanti hanno ricevuto un luigino, il francobollo commemorativo emesso per l’occasione e un attestato di partecipazione e ringraziamento. I primi tre classificati sono stati inoltre omaggiati con un luigino d’argento in apposito cofanetto e un buono pasto valido nei ristoranti locali.

“Ringrazio sentitamente tutti gli artisti che, con passione e generosità, hanno contribuito ad abbellire Seborga attraverso questo progetto, che è la realizzazione di un sogno che avevo da tempo - ha detto la Principessa Nina - Seborga ha davvero aperto le sue porte all’arte negli ultimi due anni, e sono grata a chi ha scelto di donare il proprio talento e il proprio tempo per rendere ancora più incantevole il nostro borgo. È come se davvero avessero vinto tutti. Ora non ci sarà più un concorso, ma chiunque volesse mettersi a disposizione per dipingere altre porte è sempre il benvenuto”.

Durante la giornata spazio anche alla prima giornata del concorso "Seborga in una cornice di fiori": la manifestazione, curata dalla Flower Designer del Principato di Seborga Marina Salakhova, ha visto da parte dei partecipanti la realizzazione di alcune cornici floreali, collocate poi in diverse location del borgo. L’iniziativa durerà ancora qualche giorno, con la possibilità di votare le varie creazioni. Il Principato di Seborga ringrazia di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questa bella giornata. L’appuntamento è al prossimo evento: "Seborga vi aspetta sempre con il suo spirito di accoglienza, arte e tradizione".