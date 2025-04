Ospedaletti: incendio stanotte in un appartamento di via Regina Margherita, intervento dei Vigili del Fuoco

Un incendio ha parzialmente distrutto un appartamenti di via Regina Margherita ad Ospedaletti, questa notte intorno all’una. Sono stati momenti di paura, quelli vissuti dall’unico residente all’interno dell’appartamento ma anche per gli altri che vivono in quelli attigui, nella stessa palazzina.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, che hanno spento le fiamme ed evacuato l’intero palazzo. Successivamente, al termine delle operazioni di spegnimento dell’incendio, tutti i residenti sono rientrati tranne quello dell’appartamento interessato dalle fiamme.

Si sta cercando di capire con precisione l’esatta dinamica dei fatti e i motivi dell’incendio.