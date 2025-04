Sanremo: trasferimento di don Antonio dal Sacro Cuore di Bussana, le considerazioni di un nostro lettore

Un nostro lettore, Gianni Boeri (che è anche il direttore del coro del Sacro Cuore, ci ha scritto in relazione al prossimo trasferimento di don Antonio:

“Dopo un primo momento di rabbia (poca) e sconforto ho fatto alcune considerazioni: quando N.S. Gesù annunziò agli apostoli che sarebbe stato arrestato e crocifisso, Pietro disse che non lo avrebbe mai permesso. Gesù lo rimproverò dicendogli ‘tu ragioni come gli uomini e non come Dio’. Quando Gesù istituì la preghiera madre di tutte le preghiere, il ‘Padre Nostro’, ci disse ‘sia fatta la tua volontà e non la mia’. Don Antonio nell'omelia odierna ha detto: accettando il sacerdozio ho promesso fedeltà e quindi devo accettare gli ordini dall'alto. Quindi rispettiamo le decisioni prese e lasciamo da parte i nostri sentimenti e come diceva Sant'Agostino. Signore non ti chiediamo perché ce lo hai tolto ma ti rendiamo grazie perché ce lo hai dato”.