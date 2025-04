Congressi di Fratelli d'Italia, eletti 5 nuovi segretari in provincia di Imperia

Dopo il rinvio degli incontri a seguito della morte di Papa Francesco, si sono riuniti i congressi di Fratelli d'Italia che erano previsti per la fine del mese. Cinque gli appuntamenti in provincia di Imperia: Diano Marina, San Lorenzo, Taggia, Bordighera e Ventimiglia.

I nuovi segretari eletti sono: Luca Spandre per Diano Marina (dove è assessore al turismo), Lorenza Bellini per San Lorenzo, Sergio Alberti per Taggia, Veronica Albanese per Bordighera e Ino Isnardi per Ventimiglia.

Unica novità la nuova segretaria bordigotta, che diventa la seconda segretaria della provincia. "Questa scelta sottolinea l'importanza delle donne nel nostro partito - dichiara il segretario provinciale e senatore Gianni Berrino - le faccio i miei complimenti".