Camporosso: il 4 maggio con la 'Scuola di Pace' una camminata non competitiva contro ogni forma di violenza

La ‘Scuola di Pace’ di Ventimiglia organizza, per domenica 4 maggio, una camminata non competitiva con partenza alle 10 dal Palatenda di Bigauda a Camporosso su due diversi percorsi: 5 km fino al Ponte de Ca’ e ritorno e 10 km dal Palabigauda e ritorno.

L’iniziativa intende riaffermare la centralità della Donna sia contro ogni forma di violenza sia come costruttrice di Pace. Al termine della camminata verrà consegnato il premio ‘Testimone di Pace’ al Dott. Roberto Ravera Primario S.C. Psicologia Asl 1, Presidente HSM Italia Onlus per il suo impegno.

Cosa fa il ‘Ravera Children Rehabilitation Centre?’ E’ una Associazione non governativa legalmente riconosciuta dal Governo della Sierra Leone che opera con gli enti locali per la presa in carico dei bimbi vittime di abusi, maltrattamenti o disabilità mentale. Durante l’evento saranno consegnate ai quattro Sindaci della Val Nervia le ‘sedie rosse’ disegnate dalle quattro classi terze dell’Istituto Comprensorio Val Nervia, un progetto reso possibile dall’associazione P.E.N.E.L.O.P.E.

La quota di iscrizione alla Camminata servirà per contribuire e sostenere il Progetto sull’Infanzia Fragile.