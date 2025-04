Montalto Carpasio: domani le celebrazioni del 25 aprile, a maggio tre conferenze per l'80° anniversario

E’ prevista domani, a Montalto Carpasio in Valle Argentina, la commemorazione per l’80° anniversario della Liberazione. Il programma prevede la benedizione dei Monumenti ai Caduti, alle 10 a Montalto e alle 14.30 a Carpasio.

Alle 15 sono previsti, dopo i saluti delle autorità, l’intervento dei volontari di Emergency, dell’avvocato Massimo Corradi e del rappresentante dell’Anpi Arma Taggia e Valle Argentina. Alle 15.30 l’orazione di Don Nuccio Garibaldi, alle 16.30 la lettura scenica dell’attore Gianni Oliveri e, alle 17.30 l’esibizione del Lizzadro Duo.

Sempre a Montalto, per celebrare l’80° anniversario della Liberazione, verranno organizzate tre conferenze ‘Per non dimenticare’. Domenica 4 maggio, in località Madonna dell’Acqua Santa si tratterà il tema ‘Valle Argentina, teatro della ferocia nazifascista’, con la relazione del Prof. Nanni Perotto.

Domenica 11 maggio il tema sarà ‘Cattolici, fascismo e resistenza’ con la relazione di Don Nuccio Garibaldi. Infine, domenica 18 maggio il tema sarà ‘A volte ritornano, incontro e narrazioni con i parenti dei Partigiani’. Modererà la Prof.ssa Amelia Narciso, presidente dell’Anpi provinciale.