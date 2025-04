Due pianisti straordinari per due capolavori assoluti con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo al Teatro dell’Opera del Casinò

Dopo il successo del concerto di sabato scorso – che ha visto anche la presentazione ufficiale dell’omaggio musicale a Guglielmo Libereso nel centenario della sua nascita – l’Orchestra Sinfonica di Sanremo torna al Teatro dell’Opera del Casinò giovedì 24 aprile alle ore 21:00 con un nuovo appuntamento imperdibile: “Due concerti per pianoforte e orchestra”.

A dirigere la serata sarà il M° Dainius Pavilionis. Sul palco con l’orchestra due giovani e straordinari pianisti: Artemiy Sokolovskiy e Evgeny Konnov, vincitori dell’edizione 2023 di RPM Sanremo – Russian Piano Music International Competition. Entrambi si stanno distinguendo posizionandosi ai primi posti nei concorsi più prestigiosi del mondo e conquistando il pubblico dei palcoscenici internazionali con le loro esibizioni. Tornano a Sanremo per il secondo anno consecutivo, pronti ad incantare il pubblico con due autentici capolavori del repertorio pianistico: il “Concerto in Mi minore per pianoforte e orchestra op. 11” di Fryderyk Chopin del 1830 e il “Concerto n. 3 in Re minore per Pianoforte e Orchestra Op. 30” di Sergej Rachmaninov, uno dei concerti tecnicamente più difficili mai creati, scritto nel 1909.

Il M° Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, commenta: “Siamo entusiasti di accogliere nuovamente Sokolovskiy e Konnov sul palco con la nostra orchestra. Seguiamo con grande interesse il loro percorso artistico. La loro presenza ci offre anche l’occasione per ricordare la sesta edizione di RPM Sanremo, il concorso organizzato dalla nostra Fondazione in collaborazione con il Premio Pianistico Internazionale Scriabin. Un’iniziativa ideata con il M° Antonio Di Cristofano, nata per promuovere l’eccellenza nell’interpretazione della musica classica russa e per sostenere i giovani talenti all’inizio della loro carriera, grazie anche al confronto con una giuria di altissimo livello internazionale. Un concorso che cresce ogni anno sia per numero di partecipanti che per la qualità delle esecuzioni. Le iscrizioni sono attualmente aperte. Ci aspettiamo a settembre una grandissima finale.”

I biglietti sono disponibili online su www.sinfonicasanremo.it, presso la cassa del teatro (aperta un’ora prima dell’inizio) e alla biglietteria dell’Infopoint (davanti al Cinema Centrale di Sanremo, aperta ogni martedì dalle 10:00 alle 12:30).



● Biglietto unico: 15 euro

● Over 65: 10 euro

● Giovani sotto i 25 anni: ingresso gratuito

A questo concerto è legata una iniziativa a favore degli studenti nata dalla collaborazione tra la Fondazione e l’Istituto di Istruzione Superiore“C. Colombo” di Sanremo per coinvolgere attivamente le nuove generazioni, creando un legame diretto tra il mondo della scuola e quello della musica sinfonica. Mercoledì mattina, gli studenti potranno assistere ad una prova aperta che sarà anticipata da trenta minuti di introduzione e approfondimento del prof. Paolo Bianchi, docente dell’Istituto.

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo sta rafforzando le proprie relazioni con le scuole implementando nuovi progetti. Gli istituti, i dirigenti scolastici e i docenti che volessero proporre iniziative, confrontarsi per conoscere le opportunità o far partecipare le proprie classi ad una prova aperta possono scrivere a info@sinfonicasanremo.it