Santo Stefano al Mare, domenica 27 aprile passeggiata ecologica lungo la ciclabile

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Plastic Free Onlus organizza, con il patrocinio del Comune di Santo Stefano al Mare, una passeggiata ecologica lungo il tratto di ciclabile che attraversa il borgo.

L'evento si terrà domenica 27 aprile alle ore 10.30, con punto di ritrovo dinanzi alla Scuola Elementare per poi raggiungere la ciclabile sul ponte che sovrasta il Rio Santa Caterina. Durante il percorso, Plastic Free illustrerà l'importanza della cooperazione tra tutte le istituzioni, pubbliche e private, affinché si raggiungano gli obiettivi per la riduzione della plastica dispersa nell'ambiente e si parlerà delle conseguenze provocate dalla sua presenza in natura.



"Un momento di mobilitazione per la protezione dell’ambiente del quale Santo Stefano al Mare sarà protagonista, in preparazione delle numerose attività che si terranno nel prossimo periodo estivo” - dichiara il Consigliere all'Ambiente, Ferretti Remo. “Un calendario ricco di appuntamenti, dallo snorkeling per bambini e adulti, alle bio passeggiate per comprendere e conoscere la biosfera del nostro litorale. La pulizia dei fossati e la rimozione delle reti fantasma dai nostri fondali. Un viaggio in barca a vela dedicato ai più piccoli nel Santuario dei Cetacei Pelagos, per l'osservazione delle numerose specie che lo abitano. Infine, la lotta all'inciviltà di chi tratta i nostri caruggi e il nostro territorio, l'ambiente in cui viviamo, come una discarica. Invitiamo nel nostro borgo, cittadini e volontari, nell’impegno collettivo verso la tutela dell'ambiente e la sostenibilità, per coinvolgerli nell’importante compito di rimuovere plastica e rifiuti dall’ambiente circostante. Questa iniziativa è organizzata dall’associazione di volontariato Plastic Free Onlus, impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica con il patrocinio del nostro Comune. Ogni rifiuto raccolto è un piccolo passo per comprendere che la cura dell'ambiente è una responsabilità che dovremmo condividere e ogni piccolo gesto è importante. Ognuno deve fare la sua parte per mantenere pulita la nostra città e proteggere il nostro pianeta".