Sanremo: agente della penitenziaria aggredito da un detenuto in carcere, il Sappe "Investire nella sicurezza"

Un agente della Polizia Penitenziaria di Sanremo è stato minacciato con un bastone da un detenuto ed il segretario regione del Sappe, Vincenzo Tristaino, chiama a raccolta le istituzioni ed i politici della Liguria.

“E’ fondamentale – dice - che le istituzioni raccolgano nuovamente il nostro appello: investite nella sicurezza per avere carceri più sicure. Questo vale per tutte le strutture detentive liguri, che sono contrassegnate, chi più chi meno, da deficiente organiche e talvolta anche organizzative”.

Il sindacato chiede di ripartire dai gravi fatti caduti (oltre a Sanremo anche l’aggressione di due agenti a Marassi) per porre fine all’onda lunga dello smantellamento delle politiche di sicurezza dei penitenziari attuato nel passato: “Smembrare la sicurezza interna delle carceri con vigilanza dinamica – evidenzia Donato Capece, segretario nazionale del Sappe - regime aperto ed assenza di Polizia Penitenziaria ha infatti favorito inevitabilmente gli eventi critici, che sono costanti e continui. E non è certo l’affettività in carcere a favore dei detenuti la priorità di intervento per il sistema carceri”.