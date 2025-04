Imperia: "Scajola infame per te ci sono le lame", il Questore ha emesso un 'avviso orale' per i due responsabili

Il Questore della provincia di Imperia Andrea Lo Iacono ha emesso la misura di prevenzione dell’avviso orale a carico dei due giovani responsabili di avere scritto con una bomboletta spray nel mese di dicembre dell’anno scorso, alcune frasi minatorie e denigratorie nei confronti del sindaco di Imperia, Claudio Scajola.

I due giovani, originari di Imperia ma residenti fuori provincia, sono risultati vicini ai movimenti antagonisti. L’avviso orale è una misura di prevenzione prevista dall’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 159/2011, con la quale si intima alla persona ad essa sottoposta a tenere una condotta conforme alla legge, con l’avvertenza che in caso di inottemperanza potrà essere proposta per l’applicazione della più grave misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

La scritta era apparsa in corso Dante lungo la strada che sale in direzione della chiesa di Santa Maria Maggiore sulla collina di Castelvecchio. Le forze di polizia avevano avviato un'indagine per identificare gli autori della scritta, avvalendosi anche di telecamere di sorveglianza, testimonianze, o tracce lasciate sulla scritta stessa.