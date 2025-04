Morte Papa Francesco, le parole del sindaco Mager: "La città si unisce al cordoglio del mondo per il Papa del popolo"

"La città di Sanremo si unisce al cordoglio del mondo per la scomparsa di Papa Francesco, il "Papa del popolo", il Pontefice che fino all'ultimo, con ostinazione, si è battuto per un mondo più giusto, tollerante, in pace.

Da sindaco di Sanremo, oltre a rimarcare con affetto il legame che ci univa per via dell'antica tradizione della celebrazione dei parmureli in occasione della Domenica delle Palme, non posso non ricordare come il suo forte messaggio di pace lo abbia voluto veicolare anche in occasione dell'ultimo Festival di Sanremo - prima volta nella storia - ricordando il ruolo della musica come strumento di pace e convivenza tra i popoli".

Con queste parole il sindaco di Sanremo Alessandro Mager si unisce al cordoglio per il pontefice, deceduto questa mattina