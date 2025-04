“Papa Francesco è tornato alla Casa del Padre. In questo triste momento di lutto per tutti sono particolarmente vicino alla Chiesa, ai fedeli del mio territorio e al Vescovo di Ventimiglia-San Remo S.E. Mons. Antonio Suetta. Papa Francesco ci lascia un’eredità di fede, umiltà e speranza. Una preghiera per lui”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale Armando Biasi.