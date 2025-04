"La terza età: risorsa e tutela", convegno al teatro comunale di Ventimiglia

"La terza età: risorsa e tutela" sarà il tema al centro del convegno proposto dall'associazione Unitre Intemelia, che opera nel campo culturale da 40 anni nelle due sedi a Bordighera e Ventimiglia, al teatro comunale di Ventimiglia.

L'appuntamento sarà il 17 maggio alle 15,30 presso il teatro comunale di Ventimiglia. Per l'occasione vi saranno specialisti del settore medico e politici dalla profonda esperienza professionale nel settore. I relatori saranno il senatore Gianni Berrino, che parlerà di politiche per la terza età e affari sociali; l'assessore regionale Marco Scajola interverrà su risorse affettive e relazionali, il consigliere regionale Enrico Ioculano sulla partecipazione sociale e civile; Giannina Borelli sulla cultura come ricchezza interiore; Paolo Campisi sulla salute mentale, criticità e rimedi, Giuseppe Genduso sull'ospedale ideale per la terza età; Susanna Cisternino sugli stili di vita e chirurgia per il domani; Vincenzo Palmero sul volontariato, la CRI e le difficoltà; il corpo dei carabinieri sulla sicurezza in casa e in città; Gioacchino Logico farà delle letture mentre Francesco Del Franco sarà il moderatore.

"Il convegno è aperto al pubblico" - dice il direttore dei corsi, il professor Mauro Mazzon.