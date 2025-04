Festival della Cucina con i Fiori: evento indimenticabile a Sanremo nella affascinante Villa Ormond (VIDEO)

Villa Ormond ha ospitato nei giorni scorsi la manifestazione “Festival della Cucina con i fiori”, ideato da Claudio Porchia, incentrata sull'uso dei fiori eduli in cucina. Durante i due giorni di eventi, hanno partecipato chef rinomati come Luca Pappagallo, Emanuele Bruneo e Cinzia Massa, insieme al maestro gelatiere Aldo De Michelis, alla bartender Ottavia Castellaro, all’esperta di galateo Barbara Ronchi della Rocca e al nutrizionista Marco Missaglia. Tra le novità di questa edizione sanremese spicca la collaborazione con il concorso "Un Fiore nel Piatto", organizzato da PromAzioni360 sotto la direzione di Loretta Tabarini.

In questo video realizzato dal videomakers Massimo Cimiotti le immagini più belle della manifestazione

La prima giornata è iniziata con la presentazione della Guida dei Ristoranti della Tavolozza 2025, un'importante risorsa per esplorare le tendenze gastronomiche e conoscere i protagonisti del settore. Durante l'evento, è stata consegnata la targa "Custode del territorio" a Pier Luigi Catto, in riconoscimento del suo impegno nella valorizzazione del territorio. Successivamente, il pubblico ha assistito a uno show cooking dello chef Emanuele Bruneo del Masa Chalet di Colere. Il momento clou è stato l'incontro con lo chef Luca Pappagallo, che ha presentato il suo libro “La nostra cucina di casa” durante un evento moderato dal giornalista Claudio Porchia, preparando la sua famosa pasta "Pessima". Infine, Aldo De Michelis ha presentato il suo libro “Un bouquet di gelato: contaminazioni che sanno di buono”, con una degustazione di gelato ai fiori d’arancio per concludere la giornata in dolcezza.

La giornata finale della manifestazione ha incluso un laboratorio di decorazioni floreali condotto da Barbara Ronchi della Rocca, dove i partecipanti hanno appreso come scegliere fiori adatti per abbellire la tavola. A seguire, un'esibizione culinaria della chef Cinzia Massa del ristorante Bioristoro Cristo Re, vincitrice del concorso "Un fiore nel piatto". Anche l'intervento del dottor Marco Missaglia ha suscitato interesse, evidenziando l’importanza dei fiori nell'alimentazione. Infine, Ottavia Castellaro ha presentato il suo libro "Aromatiche da bere", accompagnando la presentazione con la degustazione di due cocktail. Nonostante il maltempo, il festival ha registrato complessivamente un'ottima partecipazione, compreso il sold out della prima giornata con lo chef Luca Pappagallo.