Violenza nelle carceri liguri, agenti aggrediti a Genova e Sanremo. Il sindacato Uspp: "Il decreto sicurezza è solo un primo passo"

Un detenuto cerca di colpire un agente della polizia penitenziaria con una gamba di un tavolo. E' successo oggi nel carcere di Sanremo.

Non è l'unico episodio violento verificatosi in un carcere ligure nella giornata della vigilia di Pasqua. "Non si placa la violenza nelle carceri liguri. Nella giornata della vigilia di Pasqua, nel carcere di Genova Marassi, due agenti di polizia penitenziaria sono rimasti feriti durante un intervento per fermare un detenuto di origine nordafricana che stava tentando di aggredire un'infermiera. Un altro episodio si è verificato questa mattina a Sanremo, dove un detenuto ha cercato di colpire il personale di polizia penitenziaria brandendo la gamba di un tavolo. Solo grazie alla prontezza e alla professionalità degli operatori l’aggressore è stato bloccato, evitando conseguenze ancora più gravi" - fa sapere il sindacato USPP.

"Ancora una volta – dichiara il segretario regionale USPP, Guido Pregnolato – siamo costretti ad assistere a un alto livello di violenza da parte delle persone detenute nei confronti di chi lavora all'interno degli istituti penitenziari. Questi episodi, sempre più frequenti, confermano la necessità di adottare nuove regole d’ingaggio a tutela della polizia penitenziaria".

Anche il presidente dell'USPP, Giuseppe Moretti, che il 22 aprile sarà ascoltato dalle commissioni giustizia e costituzionale sul DL sicurezza, interviene sulla vicenda: "L’emanazione del decreto sicurezza, che accoglie molte delle nostre storiche rivendicazioni, dall’inasprimento delle pene all’introduzione del reato di rivolta in carcere, fino alla cancellazione dei benefici per chi si rende protagonista di simili aggressioni, rappresenta certamente un passo importante verso la messa in sicurezza del lavoro della polizia penitenziaria. Tuttavia, ci appelliamo al Governo affinché queste misure non restino isolate".

I due rappresentanti sindacali concludono esprimendo piena solidarietà agli agenti feriti.