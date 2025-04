L’imperiese Gianluigi Lombardi nuovo segretario generale della FNS Liguria: "Organico carente tra i vigili del fuoco"

L’imperiese Gianluigi Lombardi nuovo segretario generale della FNS Liguria, la federazione della sicurezza della Cisl.

Si è svolto il congresso FNS Cisl Liguria, la federazione della sicurezza del sindacato che riunisce vigili del fuoco e polizia penitenziaria. E’ stato eletto Gianluigi Lombardi come nuovo segretario generale alla presenza del segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri, del segretario generale FNS nazionale Massimo Vespia e del segretario generale aggiunto Mattia D’Ambrosio. In segreteria insieme a lui anche Massimiliano Ottonello come segretario generale aggiunto e Barbara Barrani.

“La situazione tra i vigili del fuoco nella nostra regione presenta criticità per quanto riguarda il personale - spiega Gianluigi Lombardi - "E' sufficiente pensare che in tutta la Liguria servirebbero alcune centinaia di unità per dare una risposta concreta a questa situazione. C’è la necessità di intervenire, ad esempio nel territorio imperiese mancano 30 persone tra operativi e amministrativi”.