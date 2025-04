Sanremo Villa Ormond: successo anche per la seconda giornata del Festival della Cucina con i Fiori (Foto)

Villa Ormond, nell'ambito della manifestazione “Aspettando Villa Ormond in fiore”, ha accolto due giorni pieni di eventi interessanti guidati da Claudio Porchia, l'ideatore dell'iniziativa dedicata all'uso dei fiori eduli in cucina.

Hanno partecipato chef di fama, come Luca Pappagallo, Emanuele Bruneo e Cinzia Massa, insieme al maestro gelatiere Aldo De Michelis, alla bartender Ottavia Castellaro, a Barbara Ronchi della Rocca, esperta di galateo, e al medico nutrizionista Marco Missaglia. Una delle novità significative di questa edizione è stata la collaborazione con il concorso "Un Fiore nel Piatto", organizzato da PromAzioni360, sotto la direzione della presidente Loretta Tabarini.

La giornata finale si è conclusa con un laboratorio di decorazioni floreali per la tavola, condotto da Barbara Ronchi della Rocca, dove i partecipanti hanno appreso tecniche e segreti per selezionare i fiori adatti e abbellire la tavola in modo elegante.

Successivamente, si è svolto un altro show cooking con la chef Cinzia Massa del ristorante Bioristoro Cristo Re di Bienno (BS), vincitrice del concorso “Un fiore nel piatto”, che ha deliziato i presenti con una gustosa degustazione. Molto apprezzato è stato anche l'incontro con il dottor Marco Missaglia, che ha fornito informazioni preziose sull'importanza dei fiori nella nostra alimentazione.

A chiudere la giornata, la presentazione del libro “Aromatiche da bere” di Ottavia Castellaro, che ha guidato il pubblico nella scoperta di fiori ed erbe aromatiche utilizzati nella preparazione dei cocktail, accompagnato da una degustazione di due drink presenti nel volume.

Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, l'evento ha registrato un'ottima affluenza anche nella seconda giornata, dopo il sold out della prima giornata con lo chef Luca Pappagallo.

Concludendo la manifestazione, Claudio Porchia ha sottolineato come il Festival sia oggi un evento itinerante, che si svolge in diverse regioni per soddisfare le richieste di un pubblico in continua crescita. I prossimi appuntamenti saranno ad Albenga il 26 e 27 aprile poi il Festival si sposterà in Lombardia a Bellano (LC) e Iseo (BS) ed in Emilia Romagna.