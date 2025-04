Ospedaletti si accende con il gospel: concerto live del Family Band Gospel Choir in piazza IV Novembre

Il Family Band Gospel Choir si esibirà in concerto Sabato 19 aprile alle ore 16.00 in Piazza IV Novembre a Ospedaletti. Un pomeriggio di energia, emozione e musica dal vivo con il coinvolgente sound del gospel. Voce, ritmo e passione in una cornice all’aperto per tutta la famiglia.

Il repertorio è frutto dello studio di brani di gospel contemporaneo di compositori come Kirk Franklin, Smallwood, Walker, Sherman, Hawkins, Adams, Lundy, i Brooklyn Tabernacle Choir e tanti altri.

Il coro è diretto da Sonia Carioli che spiega: “Il coro Family Band nasce nel 2012: siamo un gruppo di persone provenienti da tutta la provincia di Imperia, accomunate dall’amore per il GOSPEL, un genere musicale profondo, spirituale, che ha radici nei drammatici secoli della tratta degli schiavi dall’Africa verso l’America. Il Gospel è canto di gioia (Gospel significa “Vangelo”) e noi del Family Band vibriamo con questa meravigliosa musica: il nostro scopo è quello di diffondere la gioia e l’energia che si sprigiona cantando insieme il Gospel, che tocca l’anima sia di chi canta che di chi ascolta.”

Il Family Band Gospel Choir fa inoltre parte dell’Italian Gospel Choir®, che riunisce cori gospel provenienti da tutto il territorio nazionale, ed essendo una “Nazionale”, rappresenta l’Italia nella musica Gospel e si esibisce in Italia e all'estero tenendo concerti di alto spessore artistico ed istituzionale.