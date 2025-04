Sanremo, partiti i lavori per la sostituzione dei tapis roulant in stazione: operai già all’opera nell’ala destra (Foto)

Sono partiti i lavori per la sostituzione degli otto tapis roulant all’interno della stazione ferroviaria di Sanremo. Un intervento atteso da tempo, che Rete Ferroviaria Italiana (RFI), società del gruppo FS, aveva annunciato per il periodo immediatamente successivo al Festival della Canzone Italiana.

In questi giorni, gli operai stanno concentrando le prime attività di cantiere sull’ala destra della stazione, quella che collega la sala d’attesa ai binari. I vecchi tapis roulant saranno smantellati e sostituiti con nuovi impianti di ultima generazione, in grado di garantire maggiore efficienza, sicurezza e accessibilità.

L’intervento prevede un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro. L’obiettivo è quello di modernizzare completamente il sistema di mobilità interna alla stazione, punto nevralgico per i collegamenti ferroviari della Riviera dei Fiori e crocevia per migliaia di passeggeri ogni anno. I nuovi tapis roulant saranno dotati di tecnologie avanzate, pensate per garantire il risparmio energetico e la piena accessibilità anche per persone con disabilità o difficoltà motorie. I lavori proseguiranno a step, in modo da ridurre al minimo i disagi per i viaggiatori, specialmente in vista della stagione turistica estiva.

Con questo intervento, la stazione di Sanremo compie un importante passo in avanti nel percorso di ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie locali, offrendo ai cittadini e ai turisti un servizio più funzionale e al passo coi tempi.