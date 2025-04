Damm Company chiude il 2024 a +27% e punta al +50% nel 2026

DAMM Company archivia il 2024 con un incremento del fatturato pari al 27% su base annua e guarda al 2025 con una previsione ambiziosa: +35%, in direzione di un target di +50% entro il 2026. Numeri che raccontano la solidità di una strategia fondata su qualità, investimenti mirati e consolidamento delle competenze nei settori più esigenti del mercato: Pubblica Amministrazione, società partecipate, sanità, trasporti e PMI. Fondata nel 2019 e guidata dall’ing. Aristeo Marras, DAMM si conferma tra le realtà italiane più dinamiche e strutturate nell’ambito dell’Information security e data protection.

Il 2024 non è stato solo un anno di espansione economica. Tra gennaio e febbraio 2025, la società ha conseguito tre importanti certificazioni – ISO 9001, ISO 27001, ISO 27701 – che attestano l’adozione di sistemi di gestione conformi agli standard internazionali per qualità, sicurezza delle informazioni e protezione della privacy. Risultati che rafforzano la credibilità di DAMM come partner tecnico e consulenziale per organizzazioni complesse, in un contesto normativo in continua evoluzione.

“Aver ottenuto in pochi mesi queste certificazioni è il frutto di un lavoro meticoloso e collettivo, che valorizza le nostre persone e la nostra cultura del miglioramento continuo”, afferma Marras. “Il vero valore non sta nel titolo formale, ma nella capacità di trasformare quegli standard in prassi quotidiane, misurabili e replicabili”.

La crescita ha riguardato anche il capitale umano. Tra il quarto trimestre 2024 e il primo trimestre 2025, DAMM ha incrementato il personale del 50%, con inserimenti in ogni livello dell’organizzazione. Un'espansione che segue un modello sostenibile, incentrato su formazione, responsabilizzazione e visione di lungo periodo.

“Le persone sono il primo asset strategico della nostra azienda. Investire su di loro significa garantire competenze aggiornate, capacità di recepire le esigenze del cliente e presidio dei processi più sensibili”, sottolinea Marras. “Abbiamo rafforzato la struttura per poter accompagnare meglio i nostri partner nei prossimi tre anni, che saranno decisivi per la maturità digitale del Paese”.

L’approccio integrato tra cybersecurity, compliance normativa e digitalizzazione rimane la caratteristica distintiva della società. DAMM ha consolidato il proprio posizionamento come interlocutore di riferimento nella gestione dei rischi cyber e nella conformità normativa, avviando nuove progettualità per importanti organizzazioni pubbliche partecipate ma anche per piccole e medie imprese alla ricerca di soluzioni end-to-end. Proprio le PMI rappresentano oggi un ambito di crescita importante: segmenti con esigenze complesse, spesso sprovvisti di figure interne dedicate alla sicurezza informatica, ma sempre più consapevoli del ruolo strategico della protezione dei dati.

La struttura di DAMM, consente di offrire programmi pluriennali di adeguamento, che vanno dalla consulenza normativa al monitoraggio della continuità operativa, fino allo sviluppo di modelli di governance della sicurezza e alla formazione certificata. A supportare l’evoluzione dei servizi, anche una rete di partnership formalizzate con player nazionali e internazionali del settore, che ne valorizzano le competenze trasversali.

“Queste alleanze sono un riconoscimento alla qualità del nostro metodo: essere rigorosi, reattivi, affidabili. I nostri partner vedono in DAMM un centro di competenza e un acceleratore di valore per i loro clienti”, spiega Marras. “Stiamo già lavorando a nuovi ambiti di sviluppo, inclusi servizi verticali per la gestione integrata della compliance aziendale e della governance del rischio cyber per le PMI”.

Con la chiusura del primo quarter 2025, l’azienda si prepara a investire ulteriormente in innovazione, risorse umane e strumenti tecnologici. Le linee guida restano chiare: consolidare la qualità, anticipare i bisogni del mercato, costruire valore sostenibile per clienti e stakeholder. La scommessa è su un modello che coniuga competenza tecnica e visione strategica.

“Il nostro obiettivo non è soltanto crescere, ma accompagnare la crescita digitale dei nostri clienti, con metodo, ascolto e responsabilità. La cybersecurity non è un prodotto, ma un processo che evolve ogni giorno, insieme al contesto che la circonda, conclude Marras. Il futuro sarà dei sistemi resilienti, delle organizzazioni consapevoli e delle tecnologie integrate nei modelli di governance. Ed è su questo che vogliamo continuare a investire”. https://dammsec.com/