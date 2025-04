Giovane nigeriano morto a Ventimiglia nel 2019: condannato questa mattina il 30enne accusato di omicidio

E’ stato condannato a 6 anni e 9 mesi di reclusione e ad una provvisionale di 50mila euro, Fortune Nworji, il 30enne accusato della morte di Osakpolor Omoregie, il giovane nigeriano annegato nel fiume Roya a Ventimiglia il 29 maggio 2019, difeso dall’avvocato Marco Bosio. L'uomo, arrestato per omicidio preterintenzionale, lesioni aggravate e minacce, è stato ritenuto responsabile del violento pestaggio che portò la vittima a gettarsi nel fiume nel disperato tentativo di salvarsi.

Il processo si è svolto questa mattina in tribunale ad Imperia, presieduto dal giudice Carlo Indellicati con la presenza a latere di Francesca Di Naro. Secondo l'accusa, Nworji, insieme ad altri due uomini attualmente irreperibili, avrebbe prima colpito Omoregie con un bastone, poi lo avrebbe aggredito con pietre e cocci di vetro. Il giovane, ferito e senza altra via di fuga, si era gettato nelle acque del Roya, dove morì annegato. L’avvocato Elena Pezzetta, difensore dell’imputato, aveva richiesto l’assoluzione per i capi di imputazione e presenterà appello.

L’uomo condannato, secondo le indagini, insieme a Juniro Iyoha e Osa Osemwengie, con almeno altre due persone non identificate, avrebbero prima colpito ripetutamente la vittima con un bastone e poi linciato con pietre e cocci di vetro. Il gruppo poi, avrebbe inseguito il ragazzo che, per sfuggire ai presunti aggressori e non avendo altra via di fuga, si gettò nel Roya e morì annegato. Durante l'inseguimento, come riferito da alcuni testimoni, i tre gridarono alla vittima "fuck you, come here" nel tentativo di riacciuffarlo.