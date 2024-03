Migrante linciato e bastonato annegò nel Roya, oggi si apre il processo per uno dei tre aggressori

Si apre stamani, dinanzi la Corte d’Assise di Imperia, il processo a carico di Fortune Nworji, 29 anni, accusato di omicidio preterintenzionale. Secondo la procura, rappresentata dal pm Paola Marrali, l’imputato – insieme a due connazionali avrebbe procurato la morte di Osakpolor Omoregie, giovane nigeriano. I fatti risalgono al 29 maggio del 2019 e sono avvenuti a Ventimiglia. Il ragazzo i cui familiari sono rappresentati dall’avvocato Marco Bosio, morì annegato nelle acque del Roya.

Stando alle indagini compiute dalle forze dell'ordine l’indagato, difeso dall’avvocato Elena Pezzetta, insieme a Juniro Iyoha, 26 anni, assistito dal legale Alberto Pezzini, e Osa Osemwengie, 29 anni difeso dall’avvocato Simona Costantini, in concorso fra loro "e con almeno altre due persone non identificate", è riportato negli atti, sono accusati di aver prima colpito ripetutamente la vittima con un bastone e di averlo linciato con pietre e cocci di vetro. Il gruppo poi, avrebbe inseguito il ragazzo che per sfuggire ai presunti aggressori "non avendo altra via di fuga" si gettò nel Roya e morì annegato. Durante l'inseguimento, come riferito da alcuni testimoni, i tre gridarono alla vittima "fuck you, come here" nel tentativo di riacciuffarlo.

Oltre all'omicidio preterintenzionale l’imputato dovrà rispondere anche dei reati di lesioni aggravate e minacce. All'esito dell'autopsia infatti furono rinvenuti sul corpo martoriato della vittima contusioni varie e anche "una tumefazione sovraorbitaria sinistra". Traumi questi che indicarono un violentissimo pestaggio. Pestaggio da cui il giovane nigeriano ha cercato in tutti i modi di sfuggire, ma che fu il prologo della tragedia, l'ennesima che vede quale protagonista sfortunato un ragazzo extracomunitario giunto a Ventimiglia e inghiottito dal ghetto del Roya.

Per gli altri due indagati, Juniro Iyoha e Osa Osemwengie, il processo non inizierà in quanto nei mesi scorsi all’esito dell’udienza preliminare il gup Anna Bonsignorio ne ha disposto le ricerche in quanto risultano essere irreperibili da tempo. Successivamente, visto l’esito negativo, il giudice ha preso atto che i due non hanno conoscenza del processo a loro carico e vista la riforma del processo penale, recentemente approvata, lo stesso non si può celebrare e quindi la loro posizione è stata stralciata. Quando verranno rintracciati allora potranno comparire dinanzi la Corte d’Assise.