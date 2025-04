Sanremo: a Villa Nobel presentazione libro 'Il discorso perfetto. Parlare in pubblico con i Classici' di Laura Suardi

Un'occasione da non perdere per chi ama la parola, la cultura e la bellezza del pensiero classico: domani (martedì 15 aprile) Laura Suardi presenterà “Il discorso perfetto. Parlare in pubblico con i Classici” (Editori Laterza), nella splendida cornice di Villa Nobel, alle ore 18. L’incontro è inserito nella rassegna letteraria "Sa(n)remo Lettori" proposta dall’assessorato alla cultura guidato da Enza Dedali e curata dalla prof.ssa Francesca Rotta Gentile, docente di lettere del Liceo Cassini.

Per la prima volta a Sanremo, Laura Suardi – autrice raffinata, esperta di retorica antica e moderna, apprezzata per la sua elegante capacità dialettica – dialogherà con il prof. Giacomo Bellini, docente del Liceo Cassini. L’incontro sarà arricchito dalla lettura di alcuni celebri discorsi della tradizione classica, a cura di studenti del Liceo Cassini, accompagnati dalle docenti di latino e greco Franca Barbieri e Monica Moser. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al link https://www.eventbrite.it/e/laura-suardi-sanremo-lettori-202425-tickets-1109149398709?aff=oddtdtcreator.



La rassegna “Sa(n)remo Lettori” si concluderà martedì 20 maggio alle ore 18 nel giardino di Villa Nobel, con Carlo Lucarelli e la presentazione del nuovo romanzo “Almeno tu”, in dialogo con il dirigente scolastico Paolo Auricchia dell’Istituto Sanremo Ponente. Gli incontri di “San(r)emo Lettori” si svolgono con la collaborazione della Rete 7 delle scuole della Liguria, sono riconosciuti come formazione docenti ed sono inseriti sulla piattaforma SOFIA del Ministero dell’Istruzione (codice 96555).

Il libro di Laura Suardi "Il discorso perfetto. Parlare in pubblico con i classici".

"Il discorso perfetto? Quello che riesce a convincere. È così oggi. Era così ai tempi di Omero. Dobbiamo al mondo classico – da Aristotele a Cicerone, a Quintiliano – le più efficaci indicazioni su come persuadere chi ci ascolta. In questo libro scopriremo quanto queste indicazioni – oltre che efficaci – siano ancora straordinariamente attuali.

Il discorso perfetto comunica idee e sollecita azioni; trasmette informazioni; insegna e lascia il segno. Ma che cosa rende un discorso convincente? Che cosa ci spinge a giudicare in un senso o in un altro? Per rispondere, Laura Suardi chiede aiuto ai classici. Maestro assoluto è naturalmente Cicerone, che propone nel De oratore un metodo in cinque passi. Il primo è l’inventio: trovare le idee migliori per sostenere la nostra posizione. Una volta individuati i contenuti, è il momento di disporli nell’ordine più efficace: è la dispositio. L’elocutio, il terzo passo, è forse il più delicato: scegliere le parole giuste, dare ritmo e usare bene le figure retoriche, che sono gli effetti speciali del linguaggio. Il quarto passo è la memoria: parlare a braccio, leggere o recitare un testo imparato parola per parola? Infine l’actio: come usare la voce, lo sguardo, i gesti per dare forza alle nostre parole.

A partire dalla cassetta degli attrezzi fornita da Cicerone, e con l’aiuto di molti altri illustri maestri e grazie all’esempio di molti discorsi efficaci – da Euripide ai TED talk – questo libro ci aiuterà a essere protagonisti consapevoli dell’arte del discorso, ricordando sempre che logica e ragionamenti servono a poco se non si è in grado di suscitare anche emozioni."

L'autrice

Laura Suardi, dopo un dottorato in Filologia e letteratura del mondo antico, insegna greco e latino al Liceo classico Parini di Milano, dove dal 2016 tiene il Laboratorio di retorica per gli studenti. Collabora con il “Corriere della Sera” a progetti per la scuola e ha partecipato alla creazione di un’app per imparare il greco antico. Ha tradotto e commentato i classici, tra cui Sofocle, Tacito, Cicerone e Platone. Tra le sue pubblicazioni Euripide e Lisia (Milano 2000), Amori mitici. Edipo e Giocasta (Milano 2024) e Amori mitici. Alcesti e Admeto (Milano 2024).