Ventimiglia: con nuova gestione il ristorante Venti nella città alta riparte per Pasqua

Tutto pronto per la riapertura, con nuova gestione, del ristorante Venti, in piazza San Michele a Ventimiglia Alta. A firmare la nuova proposta gastronomica è lo chef Manuel Marchetta, già protagonista in importanti ristoranti della nostra provincia.

Inaugurazione venerdì 18 con una bicchierata beneaugurale intorno alle ore 18 e subito ristorante aperto sabato alla clientela e pronto per Pasqua con un menù dedicato.

“È per me un grande onore tornare alle origini dove tutto iniziò dal ristorante di famiglia e capii l’amore per la cucina - commenta Manuel Marchetta - Con un curriculum ventennale e prestigiose esperienze lavorative, oggi torno nella mia vecchia Ventimiglia per dare frutto alla fantasia, raccontando la mia storia attraverso i piatti della tradizione e non. ‘Il Venti’ sarà ‘casa’ dove l’ospitalità e la cortesia la faranno da padrone”.

Oltre allo chef, altra novità importante è che il Venti rimarrà aperto tutto l’anno e sarà disponibile per i clienti sia a pranzo, sia a cena, proponendo i tavoli all’aperto sulla bellissima terrazza degli ulivi che ne caratterizza l’offerta unica. Un importante punto di riferimento per abitanti e turisti, nell’ottica degli interventi finalizzati al continuo rilancio del centro storico cittadino.

Il menù di Pasqua studiato dallo chef è il seguente:

Crudo di pescato con favette fresche e mentuccia; Gamberi di Ventimiglia nell'orto della “ciapelletta”; Ravioli di carciofi nostrani al sugo di triglie; Il capretto della tradizione; Crema al cocco e mascarpone fragoline e olio al basilico. Per prenotazioni: 366 5708924 – 392 7418268