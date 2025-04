Torneo a cinque turni, giornata dedicata agli scacchi a Camporosso (Foto)

Una giornata dedicata agli scacchi è stata proposta ieri a Camporosso. La sala Tigli del centro G. Falcone ha, infatti, ospitato un torneo di cinque turni con sistema svizzero, organizzato dall'Asd Scacchi Sanremo Nenad Sulava in collaborazione con Asd Non solo sport di Vallecrosia e con il patrocinio del Comune.

Un'occasione per far avvicinare i giovani al gioco degli scacchi. "È stato un grandissimo successo sia in termini di iscrizioni che di pubblico: 24, infatti, i giocatori, tutti meritevoli e premiati" - fa sapere l'assessore Rosella Gastaldo - "Si è trattato di un torneo a cinque turni, rientrante in quello che abbiamo definito 'Progetto Scacchi a Camporosso' e che intende incentivare questa attività, accessibile a tutti e indipendente dall'età. Pensiamo sia uno strumento importante proprio per favorire la crescita dei nostri ragazzi, che potranno così migliorare la concentrazione, oltre alle capacità analitiche e decisionali. Vedere il nostro Centro Falcone pieno di giovani dediti a questa disciplina, motivati e con pieno spirito sportivo, è stato sicuramente una fonte di grande soddisfazione. Voglio ringraziare per la partecipazione il Club d'Echecs di Monte Carlo e i suoi giocatori, il campione italiano Roberto Cai, che ha sfidato i ragazzi in una bellissima simultanea; e i nostri co-organizzatori: l'associazione Non solo sport di Vallecrosia e l'associazione Scacchi di Sanremo 'Nenad Sulava'".