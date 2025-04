Ricostruito dalla squadra di pronto intervento il muretto tra l’Aurelia e via Val d’Olivi

Gli ultimi giorni sono stati oggetto di una serie di lavori in città ad opera della squadra di pronto intervento del Comune.

In particolare, gli operai si sono occupati del rifacimento del muretto presente all’incrocio tra l’Aurelia e via Val d’Olivi, della sostituzione del piastrellato danneggiato nei marciapiedi di via Roma e via Carli, del ripristino delle griglie e del riposizionamento di alcuni paletti in via Bezzecca e in strada Villa.

Un ulteriore intervento ha riguardato il rifacimento della pavimentazione sulla rampa d'accesso all’area parcheggio del liceo Cassini e la sistemazione, in zona San Giacomo, dei buchi sull’asfalto che è stato così rimesso in sicurezza.

Inoltre la strada che collega piazza San Siro con piazza Eroi Sanremesi è stata ripulita da materiale del cantiere, sono stati posizionati i dissuasori contro i parcheggi irregolari in via Caduti del Lavoro ed è stata ridisegnata la segnaletica orizzontale in via Galileo Galilei e in via Senatore Ernesto Marsaglia.