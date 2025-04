“Insieme Facciamo Rete”: al via il ciclo di incontri nelle scuole liguri per sensibilizzare su epilessia, diabete, asma e celiachia

Unire conoscenza, ascolto e prevenzione per “non farsi cogliere impreparati”. È questo l’obiettivo del progetto “Insieme Facciamo Rete – dal curare al prendersi cura”, promosso dalle associazioni aMarti, AIE (Associazione Italiana Epilessia) e ADGP APS, che ha preso il via ieri, venerdì 11 aprile, con il primo incontro all’Istituto Alberghiero di Arma di Taggia. Un’iniziativa pensata per sensibilizzare i ragazzi delle scuole liguri sulle malattie croniche invisibili, con un approccio informativo e inclusivo, volto a costruire una comunità più consapevole e solidale.

Il primo appuntamento ha visto come protagonista l’epilessia, con un incontro ricco di spunti pratici, testimonianze personali e momenti di confronto. A guidare gli studenti è stato il dott. Riccardo Borea, pediatra sanremese ed ex direttore della Pediatria di Imperia nell’ambito dell’Ospedale Gaslini Diffuso, che ha saputo creare un dialogo attivo e coinvolgente. Tra dati scientifici, consigli pratici e un “quizzone” finale, i ragazzi hanno imparato come comportarsi in caso di crisi epilettica e hanno acquisito strumenti utili per aiutare un compagno o un familiare in difficoltà.

Non meno importante è stato l’intervento della dott.ssa Martina Prette, psicologa e presidente dell’associazione aMarti, accompagnata dalla volontaria Jessica. Il loro intervento ha puntato sulla necessità di trasformare il disagio in forza, superando lo stigma attraverso il dialogo e la condivisione: “Da una debolezza possiamo trarre un motivo per affrontare le difficoltà – ha spiegato Prette – e la scuola deve essere il primo luogo dove imparare a farlo”.

Particolarmente toccante è stata la testimonianza di Ilaria Tacchi e del marito Alfredo Goracci, genitori di un ragazzo con epilessia e referenti dell’Associazione Italiana Epilessia. Il loro racconto ha toccato le sfide quotidiane legate alla gestione della malattia, offrendo ai ragazzi e ai docenti una prospettiva concreta di inclusione scolastica e sociale, arricchita dalla distribuzione di materiale informativo con le norme di comportamento corrette da tenere in caso di emergenza.

Un progetto per costruire consapevolezza e inclusione. L’incontro ha avuto tre grandi obiettivi:

Informare con dati aggiornati e linguaggio accessibile per ridurre lo stigma e promuovere la conoscenza delle malattie croniche;

Supportare, offrendo uno spazio di confronto aperto tra studenti, esperti e volontari;

Collaborare per costruire una rete tra scuole, famiglie, medici e associazioni, al servizio della salute e del benessere degli alunni.

Le associazioni aMarti, AIE e ADGP APS hanno ringraziato il dottor Borea, i docenti e i coordinatori alla salute dell’Istituto Alberghiero per la sensibilità e la disponibilità dimostrata, annunciando che il prossimo appuntamento si terrà il 6 maggio, con un focus dedicato al Diabete di tipo 1, in compagnia della presidente dell’ADGP APS Efisia Palmas.

Un ciclo di incontri destinato a lasciare il segno, perché – come sottolineano gli organizzatori – “la conoscenza è il primo passo per prendersi cura degli altri… e anche di sé stessi”.