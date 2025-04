'Gustare i Fiori' : lunedì 28 aprile una cena di Gala esclusiva a Villa Ormond di Sanremo. Prenotazioni aperte

Hai mai pensato di ‘Mangiare i Fiori?

Lunedì 28 aprile è l’occasione giusta per provare i gusti e sapori dei fiori. Infatti per festeggiare i 100 anni del CREA (Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo) di Sanremo, viene proposta un'esperienza culinaria unica con un menu, che celebra l'arte della gastronomia attraverso l'utilizzo innovativo dei fiori eduli. Ogni piatto è pensato per esaltare sapori e colori, trasformando ingredienti freschi e prelibati in vere e proprie opere d'arte. I fiori eduli non sono solo un ornamento, ma autentici protagonisti di sapori, aromi, e colori.

L’evento, promosso dal gruppo Morenews in collaborazione con Villa Ormond Events, Crea Sanremo e Ristoranti della Tavolozza, permetterà di scoprire i segreti della cucina con i fiori, che insieme ad altre sorprese renderanno questo appuntamento davvero speciale.

Una serata esclusiva con il fiore al centro del menù, protagonista di ogni piatto, con tante sorprese al costo di 65 € vini e bevande incluse.

Per scoprire il menu e prenotare vai al link: www.mangiareifiori.it/home/27-i-fiori-in-tavola-sanremo.html

Presentazione del Menu

Aperitivo

Iniziamo il nostro viaggio sensoriale con i deliziosi bocconcini di Pan brioche farciti con salmone e arricchiti con le delicate note della Bocca di Leone, una sfera di formaggi al Nasturzio, un abbinamento intrigante che sorprende il palato e gli arancini ai fiori di Rosmarino e petali di Calendula, con un sapore originale e sorprendente.

Antipasto: insalata di seppie a bassa temperatura, che si sposa armoniosamente con l'avocado e i vivaci fiori di Begonia, che portano leggerezza e freschezza.

Primo: crespella gratinata, cuore di robiola arricchita da un pesto di Nasturzio e pinoli tostati. Un piatto cremoso e aromatico, che racchiude in sé la fragranza e la nota gradevolmente piccante dei fiori.

Secondo: Trancio di ricciola, impreziosito da Tulbaghia e verdure aromatizzate alla Nemesia. Un incontro di mare e terra, che invita a scoprire nuove sfumature di sapore.

Dessert: una sfera di mandorle all'essenza di Rosa, accompagnata da un fresco coulis di lampone e petali di Rosa. Un finale raffinato, che celebra l'unione di dolcezza e profumo.