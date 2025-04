Sanremo, al via il 5 aprile le attività culturali al cimitero della Foce

Prende il via sabato 5 aprile il programma delle nuove attività culturali, con otto incontri nei prossimi due mesi, organizzate presso il Cimitero Monumentale della Foce. Oltre alle visite guidate gratuite su varie sepolture (artisti, celebrità britanniche, russe, francesi, tedesche) e alle attività di spolvero, sono previste iniziative di reading in concomitanza con il Festival della Parola e la partecipazione del giornalista Antonio Caprarica.

Il primo appuntamento, sabato 5 aprile con ritrovo alle ore 10, riguarderà una visita guidata alla scoperta delle sepolture degli artisti. A curarla sarà a cura di Marco Macchi, guida turistica, laureato in storia, esperto di storia locale ed autore di libri di storia e ambiente. In questa prima giornata sarà approfondita la vita e la personalità di Edward Lear celebre pittore e poeta londinese e di Antonio Rubino poliedrico artista sanremese, tra i principali disegnatori del Corriere dei Piccoli anche poeta, scrittore, pittore, pubblicitario e realizzatore di giochi per bambini.

Nel percorso di visita mattutino delle sepolture si incontreranno numerose figure artistiche tra le quali Lucy Madox, pittrice, modella e scrittrice inglese, Farfa (Vittorio Osvaldo Tommasini) pittore, poeta e fotografo futurista triestino, e Giuseppe Moretti scultore della statua del dio Vulcano, la più grande scultura in ferro del mondo.

In allegato il calendario completo.