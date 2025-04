K1 Ospedaletti trionfa al "Fight Kids" di Genova: cinque vittorie, brillano anche i debuttanti (Foto)

Ancora un weekend di soddisfazioni per il K1 Ospedaletti, protagonista domenica 30 marzo, al consueto appuntamento “Fight Kids” di Genova, evento curato con professionalità dal maestro Massimo Di Silvestro, presidente del Team Momo del capoluogo ligure.

La squadra della “città delle rose” ha partecipato con un gruppo di giovani atleti e atlete, portando a casa un bilancio eccezionale: cinque vittorie, di cui ben tre ottenute da debuttanti assoluti, che hanno saputo imporsi con tecnica e determinazione.

I risultati. Pierandrea Marostica ha conquistato la vittoria nella specialità K1, categoria 60 kg, dimostrando padronanza e lucidità sul ring. Nella categoria 55 kg, sempre nel K1, successo per Samuele Parigino, autore di una prova convincente contro un avversario torinese di ottimo livello. Ottima prestazione anche per la debuttante Giulia Zagari, che nella medesima categoria ha vinto il suo incontro, convincendo pubblico e tecnici per grinta e preparazione. Hanno festeggiato la vittoria anche il giovanissimo Robert Kromarenko, appena dodicenne, e Maurizio Di Marco, entrambi impeccabili nei rispettivi match. L’evento ha visto numerosi incontri, sia nel contatto leggero che pieno, nelle discipline del K1 e Muay Thai, e ha rappresentato un importante momento di crescita e confronto per le giovani promesse della kickboxing ligure.

Grande la soddisfazione espressa dal maestro Mauro Castellari, guida del team di Ospedaletti: “Siamo davvero contenti dei risultati ottenuti. I ragazzi hanno dimostrato grande impegno e preparazione, anche quelli al debutto. È la conferma del lavoro che stiamo portando avanti con costanza in palestra.”

Un altro passo in avanti, quindi, per il team ponentino, che continua a distinguersi nei palcoscenici regionali con determinazione, spirito sportivo e crescita costante.