Sabato prossimo torna l'appuntamento con il Pride: Generazione Sanremo "Per una società più consapevole e rispettosa di ogni identità"

L’associazione Generazione Sanremo aderisce al Sanremo Pride 2025: per una società più consapevole e rispettosa di ogni identità. Generazione Sanremo si impegna anche nella promozione della cultura, dell’inclusione e dei diritti umani, è quindi orgogliosa di aderire al Sanremo Pride 2025. Crediamo fermamente che la cultura sia uno strumento potente di cambiamento sociale e che la comprensione e il rispetto per la diversità debbano essere al centro di ogni comunità che si definisce democratica e solidale.

"Partecipare al Sanremo Pride 2025 - evidenzia il movimento politico matuziano - significa affermare con forza che ogni persona ha il diritto di essere riconosciuta, rispettata e tutelata nella propria identità, senza discriminazioni di genere, orientamento sessuale o espressione di sé. In un momento storico in cui i diritti delle persone LGBTQIA+ sono ancora messi in discussione, vogliamo ribadire il nostro impegno nel costruire spazi di dialogo, consapevolezza e crescita collettiva. Per questo motivo saremo presenti alle iniziative proposte, partecipando ai momenti di riflessione e attività volte a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dell’uguaglianza e dei rispetto dei diritti umani. Invitiamo soci, sostenitori e tutta la comunità a unirsi a noi in questa occasione di celebrazione, condivisione e affermazione dei valori di libertà, uguaglianza e inclusione".