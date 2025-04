Bordighera, consiglio comunale, Trucchi (Insieme): "Il rifacimento di Corso Italia non è urgente"

"In previsione dell'imminente Consiglio Comunale di Bordighera previsto per venerdì 4 Aprile alle ore 18,30 vorrei esprimere alcune considerazioni con la speranza che possano essere di interesse e

stimolino la cittadinanza a partecipare vista la importanza dei temi trattati. Un importante punto in discussione sarà la proposta della maggioranza di investire 1,6 milioni di euro sul rifacimento di Corso Italia. Noi riteniamo questa decisione gravemente sbagliata per alcuni motivi". Così in una nota il consigliere di minoranza di 'Insieme', Giuseppe Trucchi.

"Prima di tutto non esiste assolutamente una urgente necessità di questi lavori in una via, spiega Trucchi, che è tra le più ben tenute di Bordighera. Inoltre la Scuola di Via Napoli richiede urgentemente di essere completamente ristrutturata dopo l'incendio e i nostri bambini da anni aspettano. Se vogliamo aggiungere un altro tema il Palazzo Del Parco aspetta da anni di essere messo a posto,i soldi provenienti dagli oneri di urbanizzazione non saranno sufficienti. Se poi vogliamo rimanere su cose di minor ampiezza abbiamo saputo in questi giorni che le ambulanze veterinarie sospenderanno la loro attività e la nostra Sinfonica dovrà trasferire la Sede a Vallecrosia per la mancanza di contributi. Direi che c è da riflettere".



"Poche parole sui lavori della Passeggiata Mare.Pare che la ciclabile del secondo lotto non verrà realizzata per mancanza di fondi. Mi sembra strano che si siano avviati i lavori senza la sicurezza della copertura economica. Io credo che invece la scelta sia stata giustamente fatta per preservare quello stile delle aiuole e dei camminamenti che sono a nostro giudizio di valore culturale e ambientale storico e sui quali si è espressa la Soprintendenza. Ricordo che questa è stata sin dall'inizio una nostra battaglia. Infine sarà punto importante del Consiglio la ipotesi di cambiare l'art.9 del Regolamento Consigliare.Ne abbiamo già parlato e vedremo l'evolversi della discussione. Per concludere, termina Trucchi, ci tengo a dire che si discuterà una mia mozione che spero venga accolta che propone di istituire un fondo comunale per sostenere le famiglie che non riescono ad affrontare le cure mediche e le relative liste d'attesa".