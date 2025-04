Sanremo: soggiorni linguistici all’estero per gli studenti dell’istituto tecnico per il turismo

Brighton e Madrid, nel mese di marzo, sono state le destinazioni degli allievi dell’Istituto Tecnico per il Turismo che hanno aderito alle proposte didattiche del dipartimento di lingue straniere: una settimana in Inghilterra o in Spagna per potenziare lo studio dell’inglese e dello spagnolo. I ragazzi, accompagnati da docenti erano alloggiati presso famiglie, hanno frequentato una scuola di lingua con insegnanti madrelingua e effettuato visite sul territorio.

Ci riferisce la professoressa Mariagrazia Cosentino: “I ragazzi, tutti delle classi del triennio, hanno frequentato le lezioni di spagnolo alla scuola A.I.L. di Madrid per l’intera settimana, ma il programma prevedeva anche attività culturali come la visita del Palazzo Reale, i musei Del Prado e Reina Sofia, nonche’ la visita aziendale ad un grande hotel come attività di PCTO e una lezione di flamenco per immergesi nelle tradizioni locali”.

Per l’esperienza in Gran Bretagna, la professoressa Tiziana Vetani aggiunge: “La nostra sede era Brighton, i ragazzi erano anche in questa occasione sistemati in famiglie e hanno frequentato il Brighton Language College International, ma il programma è stato arricchito con escursioni sul territorio e visita di Londra per ammirarne le principali istituzioni ed attrazioni”.

Naturalmente, al “Ruffini-Aicardi” si valorizza anche il francese, sempre materia di studio all’Istituto Tecnico Turistico e anche in altri indirizzi presenti nella scuola: la professoressa Monica Viglietti riferisce varie iniziative con la vicina Francia tra cui il gemellaggio col Lycée Paul Valéry di Mentone attivo già da alcuni anni e anticipa l’organizzazione di un nuovo stage linguistico, stavolta in Francia, previsto per il prossimo settembre.