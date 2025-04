Sanremo: classi prime della Secondaria di Primo Grado ‘Calvino’ protagonisti di uno scambio culturale con la Spagna

23 alunni alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado “Italo Calvino” grazie al Progetto eTwinning “Be green be power in the world” la settimana scorsa hanno partecipato ad uno scambio culturale con il Colegio San José de Calasanz , scuola bilingue della città di Fraga in Spagna. Un'esperienza unica che ha permesso loro di entrare in contatto con una nuova cultura, fare nuove amicizie e confrontarsi con i propri coetanei in un contesto internazionale. L'iniziativa, che ha visto il coinvolgimento attivo di studenti e famiglie, ha rappresentato un’occasione di crescita e arricchimento per tutti.

Una delle principali caratteristiche di questo scambio culturale è stato l'uso della lingua inglese come strumento fondamentale per la comunicazione tra gli studenti italiani e spagnoli. La lingua, infatti, ha rappresentato un vero e proprio ponte tra le diverse culture, permettendo agli alunni di superare le barriere linguistiche e di condividere idee, esperienze e momenti di convivialità. L'inglese, elemento centrale di questo progetto, ha dato agli studenti una spinta motivazionale verso l'apprendimento linguistico, dimostrando quanto sia importante per il loro futuro saper comunicare in modo efficace in un contesto globale.

Le attività proposte durante il soggiorno in Spagna sono state molteplici e coinvolgenti. Gli alunni hanno partecipato a laboratori, visite guidate e incontri, quali la piantumazione di pini marittimi, la visita al frutteto “Flowering Route” di Fraga, esplorando temi importanti legati agli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Dal rispetto per l'ambiente alla promozione della pace e della giustizia sociale, i ragazzi hanno potuto riflettere su tematiche globali, imparando ad apprezzare l'importanza di agire in modo responsabile verso il nostro pianeta e le generazioni future.

Inoltre, l'accoglienza ricevuta sia dalla scuola che dalle famiglie spagnole è stata calorosa e affettuosa, creando un'atmosfera familiare che ha facilitato l'integrazione e il reciproco scambio culturale. Gli studenti hanno avuto la possibilità di vivere un'esperienza autentica, condividendo non solo la scuola, ma anche momenti di vita quotidiana nelle case delle famiglie ospitanti. Questo ha contribuito a rafforzare il legame di amicizia tra gli alunni, molti dei quali hanno stretto legami che dureranno nel tempo.

"L'entusiasmo e l'energia scaturiti da questa esperienza - dicono dalla scoula - sono palpabili e, come suggello a questa straordinaria esperienza, nel mese di maggio i ragazzi spagnoli arriveranno in Italia per vivere un'esperienza simile, stavolta nel nostro Paese. Sarà un'opportunità per gli studenti italiani di accogliere i loro nuovi amici e continuare a crescere insieme, rafforzando i valori di solidarietà, comprensione interculturale e rispetto reciproco. Questo scambio culturale ha rappresentato non solo un'occasione di apprendimento linguistico, ma anche una meravigliosa opportunità di crescita personale e di confronto con culture diverse. Gli studenti hanno acquisito consapevolezza dell'importanza di parlare lingue straniere, soprattutto l'inglese, e hanno vissuto momenti che rimarranno impressi nella loro memoria, segnando l'inizio di un percorso di amicizia e collaborazione internazionale che, siamo certi, continuerà a lungo. Ringraziamo il Dirigente Scolastico del Colegio San José de Calasanz, Monica Arellano, i docenti, tutti gli alunni e le famiglie ospitanti per la splendida accoglienza ed esperienza".