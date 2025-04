Marco De Silva è il nuovo Coordinatore Inca Cgil Liguria

E’ Marco De Silva il nuovo Coordinatore Inca Cgil Liguria. De Silva, che ha assunto l’incarico il primo aprile, ha sostituito Giovanni Bucchioni che ha raggiunto il pensionamento e al quale va il ringraziamento dell’Organizzazione per l’impegno profuso alla guida del primo patronato della Liguria. L’Inca Liguria, primo patronato in regione per numero di pratiche (nel 2024 ne ha processato quasi 90 mila), mensilmente viene contattata da circa 8 mila persone.



L’Istituto Nazionale Confederale di Assistenza tutela i diritti in materia di previdenza, salute e benessere nei luoghi di lavoro, infortuni e malattie professionali e prestazioni socio assistenziali dei

lavoratori, delle lavoratrici e di tutti i cittadini italiani, anche residenti all'estero.

Marco De Silva, che mantiene la responsabilità dell’Ufficio Economico Cgil Genova e Liguria, è attivo in Cgil dagli anni novanta; in sindacato ha maturato diverse esperienze in qualità di responsabile del Centro Informazione Disoccupati di Genova, Coordinatore dei Servizi della Camera del Lavoro di Genova nei primi anni 2000 e in diverse categorie

sindacali quali il terziario, la comunicazione e i trasporti.



Esperto di mercato del lavoro e legislazione sociale, dal 2015 Marco De Silva ricopre il ruolo di Responsabile dell’Ufficio Economico Cgil Genova e Liguria ed è il referente regionale ligure per i Fondi europei all’interno dei rispettivi Comitati di Sorveglianza.