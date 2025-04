Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, Camporosso illumina di blu la rotonda del ponte dell’Amicizia (Foto)

Camporosso celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo illuminando di blu la rotonda del ponte dell’Amicizia.

"Oggi, il 2 aprile, ricorre la giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "Camporosso aderisce a questa importante iniziativa, come avviene da alcuni anni, illuminando di blu la rotonda del ponte dell’Amicizia per favorire la conoscenza dei disturbi dello spettro autistico e per sensibilizzare i cittadini sui diritti di tutti coloro che vivono questa condizione".

La Giornata Mondiale Autismo è un'opportunità per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di garantire alle persone autistiche una vita piena e soddisfacente. Il nome completo è Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo (WAAD dal nome inglese World Autism Awareness Day) e pone sotto l’attenzione di tutti il rispetto dei diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico. Questo giorno sull'autismo è stato costituito nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) con l'intento di promuovere la ricerca e la diagnosi contrastando la discriminazione e l’isolamento di cui sono ancora oggi vittime le persone autistiche e le loro famiglie. La tonalità che rappresenta la Giornata Mondiale dell'Autismo è il colore blu.