Il 2 aprile è la giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo: in Liguria 3000 persone con questa diagnosi

Domani, mercoledì 2 aprile, si celebra la giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo (WAAD - World Autism Awareness Day). L’obiettivo è sensibilizzare le istituzioni e i cittadini per garantire una migliore qualità di vita delle persone che soffrono di disturbi dello spettro autistico (ASD). Nel 90% delle persone la disabilità permane in età adulta e richiede necessariamente una progettazione di interventi e di contesti che riguarda, con caratteristiche diverse, l’intero ciclo di vita.

In Regione Liguria sono quasi 3000 le persone che risultano avere il riconoscimento della L. 104/92 e/o dell’invalidità civile con la diagnosi di autismo.

“Il tema dell'autismo – afferma Massimo Nicolò assessore alla sanità di Regione Liguria – è tra quelli prioritari per la nostra Regione e con il tavolo di lavoro regionale insieme ad associazioni dei familiari, professionisti del sistema sanitario, medici di famiglia, pediatri e referenti dei dipartimenti regionali, vogliamo non solo favorire sinergie tra servizi sociosanitari, sanitari e socioassistenziali ma anche migliorare la presa in carico delle persone che soffrono di disturbi dello spettro autistico. L’impatto sulla qualità di vita dell'individuo, per la tenuta del tessuto familiare e le ricadute di ordine sociale, richiede un impegno intersettoriale che coinvolge la salute, il sociale, il campo dell'istruzione e quello del lavoro. Per questo oggi è fondamentale rilevare il fabbisogno emergente e attuare percorsi innovativi in risposta alle esigenze dei singoli e dei nuclei familiari.”.

“Alisa – spiega il Direttore Generale Filippo Ansaldi – coordina dal 2018 i progetti legati al Fondo nazionale autismo, che ammontano a circa 3 milioni di euro, per i soggetti che soffrono di disturbi dello spettro autistico e le loro famiglie: l’obiettivo è anticipare la diagnosi e garantire un intervento precoce, attivare percorsi terapeutici e educativi, programmi di formazione specifica, affrontando la criticità della transizione dall’età evolutiva all’età adulta. È inoltre in fase di avvio in Liguria la sperimentazione del Modello DAMA (Disabled Advanced Medical Assistance) che ha lo scopo di facilitare l’accesso alle cure presso le strutture ospedaliere nell' ottica di una sempre maggiore integrazione tra ospedale e territorio dei pazienti affetti da disabilità grave, gravissima o con difficoltà di comunicazione”.

Le linee di indirizzo regionali per la presa in carico nella fase di transizione dalla minore alla maggiore età di persone con disturbi dello spettro, elaborato con il supporto del gruppo tecnico composto dagli specialisti dei servizi di neuropsichiatria infantile, salute mentale e disabili, condiviso dal Tavolo regionale è stato un primo passo per uniformare il linguaggio tra operatori di servizi differenti garantire un percorso comune a livello regionale di presa in carico dalla fase minore a quella adulta in base al livello di funzionamento della persona con disturbo dello spettro autistico. Annualmente, inoltre, Alisa approva l’offerta formativa scolastica destinata agli insegnanti che contiene anche un modulo specifico sui disturbi dello spettro autistico, come previsto dal Piano regionale di prevenzione.

Regione Liguria, in ambito sociale, ha poi attivato la programmazione degli interventi dedicati alle persone con disturbo dello spetto autistico, con misure finalizzate alla promozione della socialità e l’educazione all’abitare in modo indipendente. I fondi, stanziati dal ministero per la disabilità in concerto con quello dell’economia e del lavoro, ammontano a circa due milioni e cinquecentomila euro complessivi per due annualità. L’obiettivo è quello di mettere a punto, in collaborazione con enti e associazioni del terzo settore, percorsi di co-progettazione e di successiva attuazione di iniziative per la promozione della socialità e dell’educazione all’abitare in modo indipendente.

Le due linee di intervento prioritarie a livello regionale sono:

- la promozione di percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e ai giovani fino ai 21 anni, con affiancamento di figure educative professionali in contesto laboratoriale, finalizzati a contrastare l’isolamento sociale e favorire l’integrazione

- percorsi di accompagnamento ed educazione all’abitare, per permettere ai soggetti interessati di acquisire abitudini e conoscenze pratiche adeguate a vivere in modo indipendente, dalla cura della casa fino alla gestione delle spese quotidiane

Per la giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, istituita nel 2007 dall'assemblea generale dell'ONU, si è stabilito di associare alla sindrome il colore blu, un colore che risveglia conoscenza e bisogno di sicurezza. Nella giornata e nella settimana del 2 aprile nelle principali città di Italia alcuni monumenti e strutture simbolo si coloreranno di blu, per richiamare l'attenzione sui disturbi dello spettro autistico. Tutte le realtà del coordinamento autismo Liguria che raggruppa al suo interno associazioni di genitori in tutte le province, saranno impegnate in giornate di sensibilizzazione e promozione sulla tematica dell'autismo con eventi e manifestazioni.

GENOVA

A Genova verrà illuminata di blu la Fontana di Piazza De Ferrari dal giorno mercoledi 2 a domenica 6 aprile.

Mercoledì 2 aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, verrà infatti proiettato in contemporanea nelle due sale "Simple Simon" di Andreas Öhman, pellicola candidata agli Oscar nel 2010 per il miglior film straniero e mai distribuita in Italia. Per la prima volta cinemAutismo sbarca a Genova con una doppia proiezione gratuita al Cinema San Siro e al Cineclub Nickelodeon.

Proiezione organizzata da Associazione Museo Nazionale del Cinema, in collaborazione con Acec Liguria, Associazione S.A.S. Liguria, Cineclub Nickelodeon, Cinema San Siro, Associazione A Porte Aperte APS, Fondazione Philos Accademia Pedagogica, Angsa Liguria APS e Gruppo Asperger Liguria (vedi locandina allegata).

A Genova Angsa Liguria realizzerà due banchetti di sensibilizzazione e di raccolta fondi, il giorno 2 aprile in via San Vincenzo e il 6 aprile in piazza Caricamento (vedi locandine allegate). Quest’ultimo anche in collaborazione a Gruppo Asperger.

Sabato 5 aprile sarà realizzato un concerto presso il Cabannun di Campomorone. Durante la serata si alterneranno artisti di generi musicali differenti che collaboreranno nell'esecuzione di alcuni brani.

IMPERIA

Angsa Imperia organizza due giorni di formazione su buone prassi e strategie per la costruzione di processi inclusivi nella didattica con studenti con disturbo dello spettro autistico

LA SPEZIA

Angsa La Spezia, Fondazione “Il domani dell’Autismo”, Coop “I ragazzi della Luna”, Coop “Luna Blu” apriranno tutte le loro sedi alla cittadinanza

SAVONA

In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell'Autismo, i volontari dell'Associazione Autismo Savona Guardami Negli Occhi si metteranno a disposizione della cittadinanza con uno stand informativo e di raccolta fondi a Savona nelle giornate del 5 aprile in piazza Sisto IV e il 12 aprile in Corso Italia, orario 9.30-18.30.

TIGULLIO

Angsa Tigullio in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell'Autismo organizza per il 2 aprile un banchetto di sensibilizzazione e raccolta fondi a Chiavari.