Ventimiglia, un mese dedicato alla salute della vista: il Lions Club promuove controlli gratuiti e raccolta di occhiali usati

I giorni che vanno dall'8 al 18 ottobre, denominati la "Settimana della Vista", sono tradizionalmente dedicati dai Lions alla salute degli occhi, un tema che da sempre rappresenta uno degli impegni più importanti dell'associazione a livello internazionale.

Il Lions Club Ventimiglia ha scelto di trasformare questa attenzione in un percorso concreto di solidarietà, sensibilizzazione e prevenzione, dando vita a una serie di iniziative che accompagneranno la comunità per tutto il mese di ottobre.

Il percorso è iniziato già lo scorso 4 ottobre, con il tradizionale raduno di auto storiche, una giornata che ha saputo unire passione, partecipazione e solidarietà. Il ricavato dell'iniziativa è stato infatti devoluto alla Fondazione Banca degli Occhi Melvin Jones di Genova, a sostegno delle attività dedicate alla cura e alla tutela della vista.

Ma l'impegno del Lions Club Ventimiglia non si ferma qui.

Tra le iniziative promosse dal Club c'è la raccolta degli occhiali usati, realizzata presso Ottica Lentottica, in via Roma 14 a Ventimiglia.

Un gesto semplice può trasformarsi in un aiuto prezioso: chi possiede occhiali che non utilizza più potrà portarli presso l'esercizio e donarli, contribuendo così a dare loro una nuova vita e a sostenere chi ne ha bisogno.

Nella stessa occasione, per chi lo desidera, sarà inoltre possibile effettuare un controllo gratuito della vista, un'opportunità per dedicare qualche minuto alla propria salute e alla prevenzione.

Prendersi cura della vista significa anche non aspettare che compaia un problema per occuparsene.

La raccolta degli occhiali usati è infatti una delle attività attraverso cui i Lions, da anni, cercano di trasformare la solidarietà in un aiuto concreto per le persone che necessitano di strumenti per la vista.

Gli occhiali raccolti vengono inviati al Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati di Chivasso (TO), per essere igienizzati, catalogati per gradazione e ridistribuiti alle persone bisognose in Italia e nel mondo.

L'impegno del Lions Club Ventimiglia proseguirà fino alla fine del mese e culminerà il 31 ottobre, con lo screening gratuito per la prevenzione del glaucoma, che si terrà in via Ruffini a Ventimiglia, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Il glaucoma è una patologia che può svilupparsi in modo silenzioso e proprio per questo la prevenzione e la diagnosi precoce assumono un'importanza fondamentale.

L'invito del Lions Club Ventimiglia è dunque rivolto a tutta la cittadinanza: partecipare significa dedicare attenzione alla propria salute, ma anche condividere quei valori di solidarietà e servizio che da sempre caratterizzano l'attività dei Lions.

L'appuntamento del 31 ottobre vuole quindi essere soprattutto un invito a non rimandare: prendersi cura dei propri occhi significa prendersi cura della propria salute.

Il presidente Danilo Parodi e tutti i soci del Lions Club Ventimiglia desiderano rivolgere un sincero invito alla popolazione a partecipare alle iniziative proposte, ricordando che un piccolo gesto può fare una grande differenza.