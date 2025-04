Sanremo: incontro tra Comune, Confcommercio e Confartigianato su mercato annonario, dehors e piazza Eroi

Si è svolto questa mattina in Comune a Sanremo un incontro tra Confcommercio, Confartigianato e Amministrazione Comunale. Presenti il sindaco Alessandro Mager, l’assessore alle Attività produttive Lucia Artusi, l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella, il consigliere comunale Marco Cassini, il presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare ed il segretario di Confartigianato Imperia Barbara Biale.

Durante la riunione è stato fatto il punto sul mercato annonario, per il quale Confcommercio e Confartigianato hanno chiesto chiarimenti in merito al tema delle concessioni e alle future strategie di rilancio. L’Amministrazione comunale ha fornito le spiegazioni richieste e ha annunciato un coinvolgimento delle associazioni sulle soluzioni da adottare e sui nuovi regolamenti.

Un altro punto approfondito nel corso dell’incontro ha riguardato il problema degli aumenti sui canoni di concessione dei dehors chiusi che, sommati agli altri incrementi, stanno mettendo in difficoltà le aziende. I rappresentanti del Comune si sono impegnati a verificare la situazione per eventualmente intervenire con alcune modifiche.

Infine si è parlato dei lavori in piazza Eroi Sanremesi per la realizzazione del nuovo parcheggio interrato e dell’impatto del cantiere sulle attività adiacenti. Le Associazioni di categoria, ringraziando per l’indennizzo approvato ieri dalla Giunta comunale su esplicita richiesta avanzata in passato, hanno chiesto certezze sui tempi di realizzazione dell’opera per limitare il più possibile i disagi agli esercizi presenti nella piazza. Dall’Amministrazione Comunale sono giunte rassicurazioni in merito, sul rispetto della tempistica del cronoprogramma.