Sanremo, il sindaco Mager assegna nuovi incarichi ai consiglieri Marenco e Marvaldi: edilizia scolastica e monitoraggio delle opere in corso

Questa mattina il sindaco Alessandro Mager ha assegnato nuovi incarichi a due consiglieri comunali, Alessandro Marenco e Luca Marvaldi, entrambi del gruppo “Anima”, al fine di implementare il supporto operativo in alcuni specifici settori e coinvolgere tutte le forze della sua squadra di governo nell’articolata sfera amministrativa.

Il capogruppo di “Anima” Alessandro Marenco, già incaricato di collaborare con l’assessorato ai servizi sociali per quanto attiene ai rapporti con gli istituti scolastici, da oggi si occuperà anche di edilizia scolastica in collaborazione con l’assessorato ai lavori pubblici. Un compito che allarga la sfera d’azione del precedente incarico rendendolo di fatto più operativo in relazione alle molteplici esigenze del territorio.

Il consigliere Luca Marvaldi, invece, che già collaborava con l’assessorato all’ambiente nella realizzazione delle azioni previste nelle linee programmatiche relative allo sviluppo dei progetti legati al PNRR, da oggi allargherà il perimetro d’azione collaborando con l’assessorato ai lavori pubblici e all’arredo urbano nell’attività di monitoraggio di tutte le iniziative in corso d’opera, nonché nella realizzazione di progetti specifici afferenti alle deleghe citate.

Due integrazioni ai precedenti decreti di incarico, che il sindaco Mager ha voluto per un maggiore supporto in una fase storica che vede Sanremo al centro di ingenti investimenti pubblici e privati e interessata da numerosi cantieri in corso.



Direzione di Anima Sanremo: "Il nostro movimento civico è da sempre portatrice di valori di rispetto e dialogo e con questi principi i consiglieri entrano in campo per dare supporto al Sindaco e all’Assessore Lavori Pubblici e collaborare con gli uffici in questi ambiti ben delineati. Un impegno importante che i consiglieri di ANIMA porteranno avanti con grande senso di responsabilità".

Alessandro Marenco: "Ringrazio il Sindaco e l'Assessore per la fiducia. In qualità di consigliere comunale e insegnante scolastico prendo questo incarico con grande serietà e lavorerò a stretto contatto con gli uffici".

Luca Marvaldi: "Ringrazio il Sindaco e l'Assessore e confermo che saro' presente sul territorio con professionalità e dedizione, continuando il lavoro svolto fino ad oggi a stretto contatto con gli uffici".