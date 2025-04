I Giovani Democratici aderiscono con orgoglio al Sanremo Pride: "Rinnoviamo il nostro impegno per i diritti e la dignità di tutte le persone"

"Anche quest’anno rinnoviamo il nostro impegno per i diritti e la dignità di tutte le persone, sostenendo il Sanremo Pride. Crediamo in un'Italia più inclusiva, dove il riconoscimento dei diritti non sia oggetto di divisione ma un valore condiviso. In un’Europa che arretra sui diritti, il Pride diventa sempre più una necessità. Quest’anno scendiamo in marcia non solo per rivendicare più diritti in Italia, ma anche per esprimere solidarietà alla comunità LGBTQIA+ ungherese, perseguitata dal governo autocratico di Orbán, che equipara le associazioni LGBTQIA+ a organizzazioni terroristiche e ne vieta le manifestazioni. Di fronte a questa ingiustizia, dobbiamo amplificare la loro voce, perché i diritti non sono mai garantiti per sempre. La storia ci insegna che il progresso nasce dal dialogo, dall’ascolto, dal coraggio e dalla lotta. Per questo continuiamo a impegnarci affinché l’uguaglianza non sia solo un principio, ma una realtà per tutte e tutti.

Ci vediamo al Sanremo Pride per celebrare insieme l’orgoglio e il futuro di un Paese più giusto!

Giovani Democratici federazione di Imperia".