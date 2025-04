Bordighera: il Consigliere Walter Sorriento chiede un incontro per il rinnovo della convenzione sul primo soccorso veterinario

Il Consigliere Regionale della Liguria e Consigliere Comunale di Bordighera, Walter Sorriento, ha appena richiesto un incontro con la Giunta Comunale e il Comando di Polizia Locale per discutere il rinnovo della convenzione per il primo soccorso veterinario, un servizio fondamentale per la cittadinanza e per il benessere degli animali.

Negli anni passati, grazie a un accordo con l’amministrazione comunale, il servizio è stato gratuito e ha garantito interventi tempestivi per gli animali in difficoltà. L’amministrazione comunale ha sempre riconosciuto l’importanza di questo servizio, e l’incontro sarà un’occasione per individuare una soluzione condivisa che ne permetta la continuità.

"Sin dall’inizio ho creduto in questo progetto e voglio lavorare affinché possa proseguire con il pieno supporto dell’amministrazione. L’obiettivo è ristabilire il servizio gratuito, come lo scorso anno, attraverso un nuovo accordo che garantisca trasparenza e collaborazione tra tutte le parti coinvolte", ha dichiarato Sorriento.

L’incontro richiesto mira a chiarire eventuali aspetti burocratici e a definire i passi necessari per il ripristino del servizio gratuito di ambulanze veterinarie, assicurando agli animali in difficoltà un’assistenza immediata e qualificata.

In attesa di una data per il confronto, il Consigliere Sorriento conferma la propria fiducia nella collaborazione con l’amministrazione comunale e ringrazia tutti coloro che si stanno adoperando per il ritorno di un servizio così importante per il territorio.