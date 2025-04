Bordighera: convocato per venerdì prossimo alle 18.30 il Consiglio comunale, l'ordine del giorno

E’ stato convocato per venerdì prossimo alle 18.30, nella classica Sala Rossa del Palazzo del Parco, il Consiglio comunale di Bordighera. All’ordine del giorno, dopo la comunicazione dell’approvazione della delibera riguardante il settore finanziario e l’approvazione del conto consuntivo del 2024. Sarà quindi approvato il piano economico finanziario del 2025, verranno determinate le tariffe della Tari ed è poi prevista una seconda variazione al bilancio di previsione ‘25/’27.

Sarà in discussione la convenzione tra i comuni di Bordighera e Diano San Pietro per il servizio di segreteria e l’adesione al gruppo europeo di cooperazione territoriale Gect. Sarà approvato anche il nuovo accordo di programma per la determinazione dei livelli di qualità e standard di qualità del servizio di trasporto pubblico locale dal ’25 al ’34.

Sarà anche approvato il rinnovo della convenzione della Centrale unica di committenza tra i comuni di Bordighera ed Ospedaletti. Sarà approvato l’accordo integrativo della convenzione urbanistica e la scrittura privata di transazione per gli immobili di via privata Arene e l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale. Saranno poi discusse le mozioni: la prima dal gruppo consiliare ‘Insieme’ sulla creazione di un fondo comunale dedicato alle famiglia di basso reddito e quella del gruppo ‘Bassi sindaco’ per la modifica del regolamento comunale per i gruppo consiliari. Toccherà poi alle interpellanze: il gruppo ‘Insieme’ ha presentato quella sulle bollette di Rivieracqua, per l’ampliamento del porto, del centro anziani al Palazzo del Parco e sulla messa in sicurezza della scuola di via Napoli.

Una serie di Interpellanze sono state presentate dal gruppo ‘Bassi Sindaco’: sul progetto ‘Start Bordighera Fare Commercio’, sulla mancata risposta nei tempi regolari degli uffici comunali, sul Palazzo del Parco, sui tralicci di Enel, Telecom e Rt, sul ritardo nella pubblicazione della autocertificazioni rilasciate dai Consiglieri comunali, sulla manutenzione dei cimiteri, sulla manutenzione dei terreni comunali e delle cunette in via Cornice, sulla sicurezza cittadina, sulla situazione delle strisce pedonali in via Vittorio Emanuele e, infine, sulla situazione di Rivieracqua.