Sanremo: pericoloso avvallamento in via Margotti, dopo i lavori di alcuni giorni si è formata una profonda buca (Foto)

Non c’è pace per via Margotti, la piccola via del quartiere di Baragallo a Sanremo che è stata purtroppo teatro della tragica esplosione di sabato scorso, che ha provocato la morte di Riccardo Pogliano, 64enne che viveva in un appartamento al civico 60.

Da questa mattina, infatti, l’ingresso della traversa dove si è registrata l’esplosione, è reso particolarmente pericoloso da un avvallamento in corrispondenza di un lavoro eseguito nei giorni scorsi. Secondo quanto riferito dai residenti si tratta di lavori alle tubature del gas e, da questa mattina moto ed auto devono fare particolare attenzione al passaggio.

L’avvallamento è di circa 10 centimetri e molti tra i residenti hanno sollecitato un immediato intervento prima di gravi conseguenze.