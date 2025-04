Imperia: un incontro tra Comune e Regione Liguria sul collegamento della Statale 28 Pontedassio-Imperia

Si è svolta questa mattina ad Imperia una riunione convocata dal sindaco della città capoluogo, Claudio Scajola, per discutere il completamento della Statale 28, con particolare riferimento alla realizzazione del tratto Pontedassio-Imperia. All’incontro hanno partecipato il vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana, gli assessori Marco Scajola, e, in videocollegamento, Giacomo Giampedrone, oltre all’assessore comunale Gianfranco Gaggero e ai dirigenti competenti di Regione Liguria e Comune di Imperia.

Il progetto, particolarmente importante in questo periodo storico in cui il Piemonte non è raggiungibile dalla Statale 20, consentirebbe di mettere in sicurezza l’innesto su Pontedassio, ridurre significativamente il traffico nel centro di Castelvecchio e collegare la Statale 28 direttamente al nuovo tracciato dell’Aurelia Bis di Imperia, alleggerendo così il transito, soprattutto dei mezzi pesanti, che attualmente attraversano il capoluogo senza necessità di sostarvi. A questo intervento si affiancherebbero ulteriori opere infrastrutturali, tra cui il nuovo ponte di Borgo d’Oneglia, la cui progettazione esecutiva è ormai in fase di completamento da parte del Comune e che sarà eventualmente traslato a sud per meglio inserirlo con la nuova arteria stradale, e la possibile realizzazione di un autoporto e di aree produttive grazie all'arginatura del Torrente Impero all’altezza di Barcheto, abbancando il materiale di risulta dei lavori.

Nel corso della riunione è stato ripercorso l’iter del progetto, avviato nei primi anni 2000 ma interrotto nel 2012. Regione Liguria, che ha già inserito questo collegamento all’interno dei propri atti di programmazione infrastrutturale (Priimt – Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti), ha assunto l’impegno di attivare un confronto con Anas per perfezionare la fase progettuale e individuare canali di finanziamento a livello governativo.

"Si tratta di un’opera strategica per il nostro territorio - ha dichiarato al termine il sindaco Claudio Scajola - la vallata rappresenta uno dei poli industriali e produttivi più importanti della Liguria, con un forte legame economico e logistico con Imperia, le sue imprese agroalimentari e il settore turistico. Tuttavia la carenza infrastrutturale frena il pieno sviluppo economico e occupazionale dell’area. Per questo ho ritenuto necessario convocare questo primo tavolo e ringrazio gli assessori e i dirigenti regionali per la massima attenzione riservata al tema. È importante unire le forze per sollecitare il Governo e ANAS affinché si proceda con rapidità. La realizzazione dell’opera garantirebbe vantaggi significativi sia per l’economia locale che per la qualità della vita dei cittadini, penso in particolare alla situazione che oggi sono costretti a vivere i cittadini di Castelvecchio”.

"Questa infrastruttura è già nel Priimt di Regione Liguria, ovvero tra le opere individuate come prioritarie per il nostro territorio – dichiara l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone – Attiveremo un confronto con Anas, innanzitutto per l’aggiornamento progettuale. Sarà poi fondamentale il coinvolgimento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti perché questo interevento richiederà certamente un finanziamento nazionale da parte del governo per la sua realizzazione”.

“La ripresa del progetto per la variante della Statale 28 è una notizia importante per tutto il territorio - dice il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana -. Permetterà di risolvere definitivamente il problema della pericolosa uscita di Pontedassio, un nodo critico che da troppo tempo necessita di una soluzione concreta. Inoltre, quest’opera - prosegue Piana - avrebbe un impatto positivo anche dal punto di vista economico: la Valle Impero rappresenta l’unico collegamento diretto con il Piemonte, e migliorare le infrastrutture significa rendere il nostro territorio più accessibile e competitivo. Investire in collegamenti più efficienti vuol dire creare opportunità di crescita per le imprese locali, agevolare il commercio e valorizzare l’intero entroterra. Ringrazio il sindaco Claudio Scajola per aver riunito questo tavolo di confronto”.

"È un progetto atteso, la riunione di oggi è stata importante per unire gli enti interessati - dichiara l'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola -. Regione Liguria ha preso l'impegno di coinvolgere Anas per inserire l'opera tra quelle prioritarie, portando avanti gli adeguamenti necessari. L'area interessata rappresenta, per l'imperiese ma anche per tutta la Liguria, una zona con alta presenza di attività produttive, inoltre la strada tra Pontedassio e Imperia è molto frequentata da residenti e turisti. Tutto ciò motiva e impegna tutti noi per realizzare un'infrastruttura di collegamento moderna che possa soddisfare le crescenti richieste".