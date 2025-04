Bordighera, lavori per la fibra ottica: disagi alla viabilità in via Vittorio Emanuele II (Foto)

Disagi alla viabilità a Bordighera a causa dei lavori della posa della fibra ottica in via Vittorio Emanuele II. Code e rallentamenti si sono registrati nella giornata odierna, in entrambe le direzioni di marcia, in seguito al posizionamento di impianti semaforici mobili, uno collocato nei pressi del benzinaio Esso l'altro vicino al distributore Ip, per regolare il traffico modificato a senso unico alternato.

Per consentire l'intervento è stato, inoltre, istituito anche il divieto di sosta con rimozione forzata nei giorni e orari interessati dai lavori. Un provvedimento preso dalla polizia locale per garantire la necessaria sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

Continuano, perciò, i lavori che dal 27 marzo hanno interessato o interesseranno anche via Roseto, via Lagazzi, via Latania, via Villafranca e via Conca Verde dall’intersezione con via C. Augusto fino al numero civico 100.